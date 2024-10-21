Мошенники начали обманывать россиян поддельными квитанциями ЖКХ с опасными QR-кодами

Россияне начали получать квитанции об оплате услуг ЖКХ от мошенников, сообщили «Известия».

В поддельных квитанциях находятся QR-коды с помощью которых мошенники могут красть деньги граждан и получать доступ к их приложениям. Также QR-код может содержать вредоносное программное обеспечение, которое откроет мошенникам доступ банковским приложениям пользователя.

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Сейчас новая мошенническая схема активно распространяется в Подмосковье.

Ранее стало известно, что аферисты в России стали обманывать родителей школьников, претворяясь репетиторами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:МошенничествоЖКХ

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