Мошенники начали искать подставных лиц для вывода средств через сайты знакомств
Мошенники начали искать подставных лиц для вывода средств через сайты знакомств, игры и даже в чатах ЖК, пишет РБК со ссылкой на представителей банков.
Злоумышленники предлагают гражданам помочь в переводе средств на их счета под разными предлогами, зачастую «помощники» даже не подозревают, что участвуют в какой-то незаконной схеме.
До этого россияне начали получать квитанции об оплате услуг ЖКХ от мошенников. В поддельных квитанциях находятся QR-коды с помощью которых мошенники могут красть деньги граждан и получать доступ к их приложениям. Также QR-код может содержать вредоносное программное обеспечение, которое откроет мошенникам доступ банковским приложениям пользователя.
Ранее стало известно, что аферисты в России стали обманывать родителей школьников, претворяясь репетиторами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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