Мошенники начали искать подставных лиц для вывода средств через сайты знакомств, игры и даже в чатах ЖК, пишет РБК со ссылкой на представителей банков.

Злоумышленники предлагают гражданам помочь в переводе средств на их счета под разными предлогами, зачастую «помощники» даже не подозревают, что участвуют в какой-то незаконной схеме.