«Безработных выдворить!»: Депутат выступил за срочную ревизию трудовых мигрантов

По делу о теракте «Крокус Сити Холле» уже задержали 11 человек, в числе которых как непосредственные исполнители, так и те, кто может быть причастен к подготовке нападения. Басманный суд арестовал четверых обвиняемых по делу, которые являются гражданами Таджикистана. Один из них в ходе допроса признался, что не помнит, где зарегистрирован в России. Гусев в связи с этим заявил, что важно усилить контроль за трудовыми мигрантами на территории страны.

«Эти люди приехали к нам как трудовые мигранты. Затем оказалось, что один из террористов не помнит, где зарегистрирован. Что значит, не помнит? С какой целью он приехал? Таких людей миллионы. Нужна срочная ревизия всех трудовых мигрантов. Должна быть привязка к работодателю. Он приехал, работает на предприятии. Как только закончил работу – тут же выдворен из России. При современных электронных средствах можно учитывать каждого. Не все трудовые мигранты такие, но если у людей нет заработка, то они соглашаются за деньги совершать теракты. Также нужна стопроцентная ревизия всех, кто получил российское гражданство за последние 10 лет из республик Средней Азии. Там, где это необходимо, нужно отменить это решение и выдворить их из страны. По-другому порядок не наведем», - сказал он.