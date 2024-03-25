«Безработных выдворить!»: Депутат выступил за срочную ревизию трудовых мигрантов
Теракт в «Крокусе» выявил острую необходимость пересмотра миграционной политики и изменения подхода к безопасности гражданских объектов, заявил НСН депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
России необходимо ужесточить законодательство в отношении трудовых мигрантов, выдворяя из страны безработных, рассказал в интервью НСН депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По его мнению, такие люди потенциально могут создавать угрозу безопасности страны, соглашаясь на преступления за деньги.
По делу о теракте «Крокус Сити Холле» уже задержали 11 человек, в числе которых как непосредственные исполнители, так и те, кто может быть причастен к подготовке нападения. Басманный суд арестовал четверых обвиняемых по делу, которые являются гражданами Таджикистана. Один из них в ходе допроса признался, что не помнит, где зарегистрирован в России. Гусев в связи с этим заявил, что важно усилить контроль за трудовыми мигрантами на территории страны.
«Эти люди приехали к нам как трудовые мигранты. Затем оказалось, что один из террористов не помнит, где зарегистрирован. Что значит, не помнит? С какой целью он приехал? Таких людей миллионы. Нужна срочная ревизия всех трудовых мигрантов. Должна быть привязка к работодателю. Он приехал, работает на предприятии. Как только закончил работу – тут же выдворен из России. При современных электронных средствах можно учитывать каждого. Не все трудовые мигранты такие, но если у людей нет заработка, то они соглашаются за деньги совершать теракты. Также нужна стопроцентная ревизия всех, кто получил российское гражданство за последние 10 лет из республик Средней Азии. Там, где это необходимо, нужно отменить это решение и выдворить их из страны. По-другому порядок не наведем», - сказал он.
Собеседник НСН также заявил, что сегодня важно уничтожить тех, кто стоит за террористическими атаками на российские объекты. По его мнению, для этого следует перестроить действия на территории Украины.
«Завербованными могут оказаться разные люди, не только мигранты. В связи с этим терактом, надо понять, что наши отношения с Украиной перешли в другую стадию. То, что начиналось, как специальная военная операция, за последние несколько недель превратилось в непрерывные террористические атаки на Россию. Теракт в «Крокусе», работа диверсионных групп, которые переходят границу, постоянные бомбардировки Белгорода, атаки беспилотников на наши города. Мы должны перевести спецоперацию в стадию контртеррористической операции. Надо вести на территории Украины боевые действия с целью уничтожения руководства ВСУ, которое выступает организатором терактов. Также нужно изменить нашу жизнь, чтобы подобное не повторялось. Нужно переобучить все службы безопасности, перестроить безопасность гражданских объектов повсюду», - пояснил Гусев.
Как добавил эксперт, важно отдельно проработать и вопрос безопасности в соцсетях, взяв за основу китайский опыт.
«Есть несколько способов работы с соцсетями. В Китае одна соцсеть WeChat, в ней все – от общения до платежей. Нам нужно идти по пути Китая – создать одну соцсеть, которая будет безопасна для наших граждан. Остальные соцсети закрывать. Требуется ограничение в работе мессенджеров. Нужна большая дискуссия, как быть. Иначе мы под большой террористической угрозой», - заключил он.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 137 человек. По делу о теракте уже арестовали 11 человек, в числе которых как непосредственные исполнители, так и те, кто может быть причастен к подготовке нападения. Один из них в ходе допроса признался, что согласился на участии в теракте за 500 тысяч рублей, «Радиоточка НСН».
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