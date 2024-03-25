«Остановит негодяев!»: Экс-генпрокурор РФ поддержал смертную казнь за ряд преступлений
Смертная казнь будет иметь важное профилактическое значение: иной раз она останавливает преступников, отметил в эфире НСН экс-генпрокурор РФ Юрий Скуратов.
Смертную казнь в России нужно ввести для террористов, сексуальных маньяков, а также за шпионаж и измену Родине, заявил бывший генпрокурор России Юрий Скуратов в интервью НСН.
Ранее за возвращение смертной казни после теракта в «Крокус Сити Холле» выступили зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская. В свою очередь в «Единой России» обещали проработать решение. Скуратов отметил, что введение смертной казни не будет сложной процедурой.
«В Конституцию не нужно вносить никаких изменений, она этот вопрос не регулирует, она закрепляет общее право человека на жизнь, статья 20-я. Но это не значит, что в отношении террористов не должны применяться меры... Есть соответствующее ограничение любого права и любой свободы. Расходы на содержание террористов – пожизненные. Также на определенном этапе им может быть заменено наказание. Террористы, убив столько людей, должны сполна рассчитаться перед Богом за эти многочисленные жертвы. Также сексуальные маньяки… Такие люди утрачивают божественное и естественное право на жизнь. С учетом военного времени, смертную казнь также нужно ввести за шпионаж и измену Родине», – сказал Скуратов.
Экс-генпрокурор отметил, что смертная казнь будет иметь важное профилактическое значение: иной раз она будет останавливать негодяев. Также он отметил, что, как минимум, нужно будет внести изменения в Уголовный кодекс РФ.
«Мера имеет важное профилактическое значение: иной раз останавливает негодяев. Тем более, мы вышли из европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, но почему-то не вышли из протокола №6... Это юридический нонсенс. То есть, технический документ, в какой-то мере неразрывно связанный с конвенцией, сохранили. А на нем как раз мораторий этот и держится. Надо прекращать действие протокола, вносить изменения в законодательство. Тем более в Уголовном кодексе эта мера сохранена, просто не действуют эти санкции до определенного времени. Есть все основания решить этот вопрос, не затягивая. Уголовное право и система наказания должны отвечать сложившейся криминогенной ситуации», – резюмировал собеседник НСН.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта около 20:00 по московскому времени. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 137 человек. По данным Минздрава Московской области, число пострадавших достигло 180 человек, передает «Радиоточка НСН».
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