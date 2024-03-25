«Остановит негодяев!»: Экс-генпрокурор РФ поддержал смертную казнь за ряд преступлений

«В Конституцию не нужно вносить никаких изменений, она этот вопрос не регулирует, она закрепляет общее право человека на жизнь, статья 20-я. Но это не значит, что в отношении террористов не должны применяться меры... Есть соответствующее ограничение любого права и любой свободы. Расходы на содержание террористов – пожизненные. Также на определенном этапе им может быть заменено наказание. Террористы, убив столько людей, должны сполна рассчитаться перед Богом за эти многочисленные жертвы. Также сексуальные маньяки… Такие люди утрачивают божественное и естественное право на жизнь. С учетом военного времени, смертную казнь также нужно ввести за шпионаж и измену Родине», – сказал Скуратов.

Экс-генпрокурор отметил, что смертная казнь будет иметь важное профилактическое значение: иной раз она будет останавливать негодяев. Также он отметил, что, как минимум, нужно будет внести изменения в Уголовный кодекс РФ.

«Мера имеет важное профилактическое значение: иной раз останавливает негодяев. Тем более, мы вышли из европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, но почему-то не вышли из протокола №6... Это юридический нонсенс. То есть, технический документ, в какой-то мере неразрывно связанный с конвенцией, сохранили. А на нем как раз мораторий этот и держится. Надо прекращать действие протокола, вносить изменения в законодательство. Тем более в Уголовном кодексе эта мера сохранена, просто не действуют эти санкции до определенного времени. Есть все основания решить этот вопрос, не затягивая. Уголовное право и система наказания должны отвечать сложившейся криминогенной ситуации», – резюмировал собеседник НСН.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта около 20:00 по московскому времени. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 137 человек. По данным Минздрава Московской области, число пострадавших достигло 180 человек, передает «Радиоточка НСН».

