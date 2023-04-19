«Научные лидеры»: В Госдуме предложили повысить престиж аспирантуры
Новая модель образования должна поменять содержание, а не только название, сказала НСН Ольга Пилипенко.
Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, экс-ректор Орловского госуниверситета им. Тургенева Ольга Пилипенко заявила в беседе с НСН, что новая модель образования должна поменять содержание, а не только название
В Минобрнауки рассказали о новой системе высшего образования. Она подразумевает три ступени: базовое, специализированное и аспирантура, следует из презентации, которую представил глава ведомства Валерий Фальков. Специализированное высшее образование обеспечит углублённую подготовку, но только для тех, кто закончил первую ступень. Поступить в аспирантуру смогут те, кто окончил базовую ступень со сроком обучения не менее пяти лет или получил специализированное высшее образование. Пилипенко считает, что надо менять содержание образования.
«Переход на «специалитет» связан с повышением качества образования. Хотелось бы, чтобы новая модель поменяла содержание образования, а не просто название. Федеральные методические объединения должны взять на себя ответственность по разработке требований, компетенциям, учебным планам, образовательным программам, которые будут реализовываться во всех вузах по единому стандарту», - сказала Пилипенко.
Парламентарий считает, что сроки обучения нужно обсуждать с представителями реального сектора экономики.
«Сроки обучения диктует профессиональное сообщество, реальный сектор экономики. Для IT-специалистов говорят достаточно 4 года, для юристов – 5, для инженеров – 5-6 лет. Надо смотреть горизонты планирования бизнеса. Будут ли новые специалисты востребованы через 6 лет? Поэтому переход на новую модель должен быть гибким. «Специалитет» в СССР предусматривал единые требования к фундаментальному высшему образованию. К примеру, инженер должен был в идеале знать сопромат, теоретическую и прикладную механику и многое другое, то, что исчезло при переходе на бакалавриат», - напомнила Пилипенко.
Говоря об аспирантуре, депутат предложила повысить ее престиж.
«Это отдельная система, которая должна плодить научные кадры, как для университетов, так и предприятий. Мы столкнулись не только с проблемами по диссертациям, а с тем, что молодежь не идет. Они не видят перспективы в кандидатских и докторских степенях. Нужно продумать стимулы, которые позволили бы аспиранту отличаться от остальных, как научному лидеру», - резюмировала Пилипенко.
Ранее Пилипенко заявила в интервью НСН, что прежде чем освободить отличников от сдачи ЕГЭ, нужно изучить статистику, сколько процентов из них смогли подтвердить свои знания на едином госэкзамене.
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