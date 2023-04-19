«Научные лидеры»: В Госдуме предложили повысить престиж аспирантуры

В Минобрнауки рассказали о новой системе высшего образования. Она подразумевает три ступени: базовое, специализированное и аспирантура, следует из презентации, которую представил глава ведомства Валерий Фальков. Специализированное высшее образование обеспечит углублённую подготовку, но только для тех, кто закончил первую ступень. Поступить в аспирантуру смогут те, кто окончил базовую ступень со сроком обучения не менее пяти лет или получил специализированное высшее образование. Пилипенко считает, что надо менять содержание образования.

«Переход на «специалитет» связан с повышением качества образования. Хотелось бы, чтобы новая модель поменяла содержание образования, а не просто название. Федеральные методические объединения должны взять на себя ответственность по разработке требований, компетенциям, учебным планам, образовательным программам, которые будут реализовываться во всех вузах по единому стандарту», - сказала Пилипенко.

Парламентарий считает, что сроки обучения нужно обсуждать с представителями реального сектора экономики.

«Сроки обучения диктует профессиональное сообщество, реальный сектор экономики. Для IT-специалистов говорят достаточно 4 года, для юристов – 5, для инженеров – 5-6 лет. Надо смотреть горизонты планирования бизнеса. Будут ли новые специалисты востребованы через 6 лет? Поэтому переход на новую модель должен быть гибким. «Специалитет» в СССР предусматривал единые требования к фундаментальному высшему образованию. К примеру, инженер должен был в идеале знать сопромат, теоретическую и прикладную механику и многое другое, то, что исчезло при переходе на бакалавриат», - напомнила Пилипенко.