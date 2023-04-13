«Миллион возможностей!»: Куда лучше поступать нынешним абитуриентам
Отдавать предпочтение при поступлении нужно вузам, предоставляющим большее количество бюджетных мест, сказала НСН Ольга Пилипенко.
Человек, успешно сдавший ЕГЭ, всегда может поступить в вуз, просто не стоит зацикливаться на одном направлении или группе специальностей. Об этом НСН заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова заявила, что отличникам стоит сразу выдавать сертификаты по ЕГЭ с максимальными баллами, поскольку за 11 лет усердной учебы они заслужили бюджетные места в лучших вузах. Об этом сообщил портал URA.RU. По мнению Пилипенко, хорошо учившемуся в школе абитуриенту не составит труда поступить в вуз.
«Если у человека хорошие баллы ЕГЭ, он всегда сможет поступить. Просто не надо зацикливаться на одном направлении или на одной группе специальностей. Можно поступать по пяти направлениям в каждом из пяти вузов, итого у абитуриента двадцать пять вариантов выбора. Я бы посоветовала поступать туда, где много бюджетных мест, готовиться к профильному экзамену с осени, проходить школьные тестовые мероприятия. Правила сдачи ЕГЭ публикуют уже в октябре, тогда же становится известно и количество бюджетных мест, а запись на ЕГЭ заканчивается в феврале», — сказала Пилипенко.
Собеседница НСН добавила, что государство определяет количество бюджетных мест, ориентируясь на реальный сектор экономики, времени, стратегии развития страны.
«Поступая на специальности с большим количеством бюджетных мест, можно быть уверенным в своей востребованности после окончания обучения. Можно получить одну специальность, параллельно обучаясь на другой. Есть миллион возможностей для саморазвития — дополнительное образование, повышение квалификации, переподготовка. Ни один вуз не готовит на президента компании, президента страны, директора предприятия, ректора вуза. Это дополнительные компетенции, которые человек получает, когда учится всю жизнь. Сегодня более 50% выпускников школ могут поступить на бюджетные места. Просто нужно правильно определиться с выбором и стремиться хорошо учиться, а после этого получать дополнительные знания. Базу сегодня дают все вузы, имеющие лицензии», — подытожила депутат.
Ранее Пилипенко заявила, что прежде чем освободить отличников от сдачи ЕГЭ, нужно изучить статистику, сколько процентов из них смогли подтвердить свои знания на едином госэкзамене.
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