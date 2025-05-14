Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина семьям жертв рейса MH17

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что ознакомит семьи погибших в катастрофе рейса MH17 с позицией президента России Владимира Путина, которую российский лидер изложил во время личной встречи в Москве. Об этом глава правительства сообщил после переговоров в Кремле.

По словам Ибрагима, Путин выразил соболезнования родственникам жертв и вновь подчеркнул важность проведения объективного и неполитизированного расследования причин трагедии. Малазийский премьер также отметил, что российский президент отверг утверждения о якобы нежелании сотрудничать, уточнив, что Москва готова к взаимодействию только с теми органами, которые считает независимыми.