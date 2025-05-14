Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина семьям жертв рейса MH17
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что ознакомит семьи погибших в катастрофе рейса MH17 с позицией президента России Владимира Путина, которую российский лидер изложил во время личной встречи в Москве. Об этом глава правительства сообщил после переговоров в Кремле.
По словам Ибрагима, Путин выразил соболезнования родственникам жертв и вновь подчеркнул важность проведения объективного и неполитизированного расследования причин трагедии. Малазийский премьер также отметил, что российский президент отверг утверждения о якобы нежелании сотрудничать, уточнив, что Москва готова к взаимодействию только с теми органами, которые считает независимыми.
Встреча в Кремле состоялась на фоне заявления Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая возложила на Россию ответственность за крушение Boeing 777 на востоке Украины в июле 2014 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее связал публикацию этого заключения с попытками сорвать визит малайзийской делегации, указав, что цели авторов заявления не были достигнуты, передает «Радиоточка НСН».
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