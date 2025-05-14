Суд начнет рассмотрение дела о скандальных постах о теракте в «Крокусе» 16 мая
16 мая в Санкт-Петербурге начнется рассмотрение уголовного дела Николая Конашенка (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в оправдании терроризма. Судебное заседание пройдет в Первом западном окружном военном суде, сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.
Конашенку инкриминируются высказывания, опубликованные им в интернете, в которых, по версии следствия, содержится оправдание теракта, совершенного в концертном зале «Крокус Сити Холл». Это обвинение касается его действий в период с 2019 по 2021 годы.
До начала судебного процесса Конашенко был задержан за инцидент на Мытнинской улице в Санкт-Петербурге в марте 2024 года, где он нарушил общественный порядок. Позже он попытался покинуть страну, но был задержан в аэропорту «Пулково».
Общественный резонанс вызвали не только его публикации, но и позиция его жены Роксаны Шатуновской, которая ушла с поста гендиректора АНО «Новая Голландия», осудила действия супруга, но заявила, что останется с ним, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru