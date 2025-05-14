Блогер Гасанов заявил, что закрыл налоговые вопросы в 2024 году

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов прокомментировал сообщения о возбуждении в его отношении уголовного дела и объявлении в федеральный розыск, заявив, что якобы урегулировал все налоговые претензии еще в 2024 году. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Главное следственное управление СК по Москве расследует дело о неуплате налогов Гасановым на сумму свыше 170 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что часть этих средств (более 20 миллионов) была впоследствии легализована через финансовые операции. Суд по ходатайству следствия заочно избрал блогеру меру пресечения в виде заключения под стражу. Гасанов отметил, что его юридическая команда уже занимается текущей ситуацией и выразил надежду на скорое разрешение вопроса.