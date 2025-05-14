Блогер Гасанов заявил, что закрыл налоговые вопросы в 2024 году

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов прокомментировал сообщения о возбуждении в его отношении уголовного дела и объявлении в федеральный розыск, заявив, что якобы урегулировал все налоговые претензии еще в 2024 году. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Главное следственное управление СК по Москве расследует дело о неуплате налогов Гасановым на сумму свыше 170 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что часть этих средств (более 20 миллионов) была впоследствии легализована через финансовые операции. Суд по ходатайству следствия заочно избрал блогеру меру пресечения в виде заключения под стражу. Гасанов отметил, что его юридическая команда уже занимается текущей ситуацией и выразил надежду на скорое разрешение вопроса.

СК заявил об уклонении Гусейна Гасанова от налогов на 170 миллионов рублей

Федеральная налоговая служба в июне 2024 года подала иск к Гасанову о взыскании долгов и заморозила его счета. В документе, направленном в арбитражный суд Москвы, ведомство требовало обратить взыскание на имущество блогера, включая недвижимость в Москве и два автомобиля — Rolls-Royce Cullinan и Chevrolet Tahoe.

Общая стоимость активов оценивалась примерно в 112 миллионов рублей. Однако в сентябре ФНС отказалась от иска, а дело было закрыто без объяснения причин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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