Президент Бразилии поблагодарил Путина за прием на праздновании годовщины Победы

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за гостеприимство, оказанное во время торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Благодарность была выражена в рамках состоявшихся в Москве 9 мая переговоров. В ходе встречи лидеры подтвердили стремление укреплять стратегическое партнерство между двумя странами.

Лула да Силва не встретился с Путиным во время пересадки в Москве

Кремль подчеркнул, что прошедшие переговоры придали дополнительный импульс двусторонним отношениям.

Стороны заявили о готовности развивать сотрудничество в политической, экономической и иных сферах, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБразилия

Горячие новости

Все новости

партнеры