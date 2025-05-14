В «Эксмо» подтвердили изъятие книг издательства Popcorn books

Сотрудники силовых служб изъяли материалы, связанные с книгами издательства Popcorn books, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства «Эксмо».

В компании отметили, что действия силовиков были связаны с возбуждением уголовного дела, однако точные причины изъятия пока не раскрыты.

В среднем россияне читают по десять книг в год

Как уточнили в «Эксмо», силовики предъявили постановление на изъятие ряда книг, но отказались предоставить сотрудникам издательства копию документа.

В пресс-службе также добавили, что им не была представлена информация о том, какие конкретно книги были изъяты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алина Бицутина
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