В «Эксмо» подтвердили изъятие книг издательства Popcorn books
Сотрудники силовых служб изъяли материалы, связанные с книгами издательства Popcorn books, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства «Эксмо».
В компании отметили, что действия силовиков были связаны с возбуждением уголовного дела, однако точные причины изъятия пока не раскрыты.
Как уточнили в «Эксмо», силовики предъявили постановление на изъятие ряда книг, но отказались предоставить сотрудникам издательства копию документа.
В пресс-службе также добавили, что им не была представлена информация о том, какие конкретно книги были изъяты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru