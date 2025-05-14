Учитель физкультуры толкал пожарную машину при подготовке к шоу «Титаны» на ТНТ

Учитель физкультуры из подмосковного поселка Проводник Николай Бобылев стал победителем спортивного телешоу «Титаны» на ТНТ, где ему удалось опередить профессиональных спортсменов и олимпийских чемпионов. За победу в проекте он получил приз в размере 10 миллионов рублей, сообщает «Газета.Ru».

Бобылев рассказал, что начал интенсивные тренировки задолго до попадания в шоу, увеличив долю функциональной подготовки и занимаясь почти каждый вечер после работы в школе. По его словам, толчком к участию стало одно из испытаний на проекте, в котором участники перемещали грузовик «КамАЗ». Чтобы проверить собственные силы, он обратился за помощью к брату, который организовал тренировку на базе пожарной части, где ему удалось сдвинуть с места пожарную машину.