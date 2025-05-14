Учитель физкультуры толкал пожарную машину при подготовке к шоу «Титаны» на ТНТ
Учитель физкультуры из подмосковного поселка Проводник Николай Бобылев стал победителем спортивного телешоу «Титаны» на ТНТ, где ему удалось опередить профессиональных спортсменов и олимпийских чемпионов. За победу в проекте он получил приз в размере 10 миллионов рублей, сообщает «Газета.Ru».
Бобылев рассказал, что начал интенсивные тренировки задолго до попадания в шоу, увеличив долю функциональной подготовки и занимаясь почти каждый вечер после работы в школе. По его словам, толчком к участию стало одно из испытаний на проекте, в котором участники перемещали грузовик «КамАЗ». Чтобы проверить собственные силы, он обратился за помощью к брату, который организовал тренировку на базе пожарной части, где ему удалось сдвинуть с места пожарную машину.
Учитель отметил, что успешный опыт придал ему уверенность. Параллельно с подготовкой к проекту он также занимался выполнением норматива на мастера спорта по строгому подъему на бицепс.
В день, когда Бобылев планировал сдавать норматив, он получил уведомление о включении в состав участников шоу. По его признанию, это стало для него двойным праздником — он не только добился спортивного разряда, но и получил шанс выступить на федеральном телевидении, передает «Радиоточка НСН».
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