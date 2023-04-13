«Чего бояться?»: В Госдуме призвали повременить с освобождением отличников от сдачи ЕГЭ

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова заявила, что отличникам стоит сразу выдавать сертификаты по ЕГЭ с максимальными баллами, поскольку за 11 лет усердной учебы они заслужили бюджетные места в лучших вузах. По мнению Пилипенко, прежде чем принимать подобные решения, следует проанализировать данные статистики.

«Я уверена, что Лантратова, внося такую инициативу, прорабатывала этот вопрос и изучала статистику, сколько отличников получили 100-балльные результаты на ЕГЭ. Нужно знать, сколько людей, которые претендовали на золотые медали и были отличниками, подтвердили свои знания на ЕГЭ хотя бы за последние пять лет. Если этот процент высок, наверное, предложение Лантратовой имеет право на жизнь. Если же нет, то нужно думать о других подходах и к ЕГЭ, и к отличникам», — сказала Пилипенко.

Вместе с тем собеседница НСН отметила, что сегодня достойной альтернативы ЕГЭ нет.

«Мы даем право абитуриенту поступать в пять вузов и на пять специальностей одновременно. В то же время сроки приемной кампании достаточно короткие, зачастую они совпадают во всех вузах страны. Даже если мы изменим правила, это не снимет напряженности среди абитуриентов и их родителей и не решит проблему вузов. Сегодня ЕГЭ позволяет дистанционно или очно подать документы в пять вузов и не приезжать сдавать вступительные экзамены. Если есть внутренние экзамены в вузах, то абитуриент их сдает либо очно, либо дистанционно. Важно то, что поступающие в вузы могут при таком подходе реализовать свое конституционное право по доступности образования и по качеству образования», — подчеркнула депутат.

Пилипенко добавила, что при выставлении оценок работает субъективный фактор, поэтому торопиться с поддержкой инициативы Лантратовой не стоит.

«ЕГЭ более объективен, хотя всем не нравится долгая подготовка к нему, натаскивание на экзамен и тесты, большой объем репетиторства. Здесь нужно искать корень зла. Отношение учителя к ученику всегда субъективно. Все знают, что отличников всегда подтягивают, — от этого надо уходить. ЕГЭ — это оценка остаточных знаний. Если человек всю жизнь учился хорошо, почему он должен бояться проверки своих знаний?» — резюмировала собеседница НСН.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что система ЕГЭ несет в себе ряд изъянов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»

