Решение КС Боливии ограничило участие Эво Моралеса в выборах
Конституционный суд Боливии постановил, что ни один гражданин страны не может занимать должности президента или вице-президента более двух сроков — вне зависимости от того, были ли они последовательными. Об этом сообщил судья Рене Иван Эспада.
Решение суда напрямую затрагивает бывшего президента Эво Моралеса, который занимал высшую государственную должность с 2006 по 2019 год и ранее выражал намерение участвовать в выборах главы государства, назначенных на 17 августа.
Таким образом, судебный вердикт фактически закрывает для него возможность выдвижения.
Попытка Моралеса вернуться в политику привела к напряженности внутри правящей партии «Движение к социализму» и конфликту с действующим президентом Луисом Арсе. Последний 13 мая заявил, что не будет баллотироваться, призвав Моралеса также отказаться от участия в выборах ради сохранения единства левого политического лагеря, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru