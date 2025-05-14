Решение КС Боливии ограничило участие Эво Моралеса в выборах

Конституционный суд Боливии постановил, что ни один гражданин страны не может занимать должности президента или вице-президента более двух сроков — вне зависимости от того, были ли они последовательными. Об этом сообщил судья Рене Иван Эспада.

Решение суда напрямую затрагивает бывшего президента Эво Моралеса, который занимал высшую государственную должность с 2006 по 2019 год и ранее выражал намерение участвовать в выборах главы государства, назначенных на 17 августа.

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Таким образом, судебный вердикт фактически закрывает для него возможность выдвижения.

Попытка Моралеса вернуться в политику привела к напряженности внутри правящей партии «Движение к социализму» и конфликту с действующим президентом Луисом Арсе. Последний 13 мая заявил, что не будет баллотироваться, призвав Моралеса также отказаться от участия в выборах ради сохранения единства левого политического лагеря, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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