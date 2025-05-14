Россиян с поллинозом предупредили об опасности косметики с витаминами
Россиянам, страдающим от сезонной аллергии на пыльцу, следует с осторожностью использовать косметические средства с витаминами. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.
По словам специалиста, в период весеннего обострения поллиноза кожа может негативно отреагировать даже на привычные компоненты, особенно при использовании косметики с витаминами. Врач уточнила, что людям с аллергией на цитрусовые лучше полностью отказаться от средств с витамином С.
Амосова добавила, что даже у тех, кто не страдает от аллергии, возможна атипичная кожная реакция при переизбытке витаминов. Среди возможных проявлений она назвала покраснение, отеки, раздражение, усиление пигментации и шелушение. В группу риска, по ее словам, попадают обладатели чувствительной, реактивной кожи.
Специалист рекомендовала предварительно сдавать анализы перед началом применения косметики с активными веществами и учитывать, что витамины не стоит одновременно применять как наружно, так и внутрь. Помимо этого, она подчеркнула, что, например, витамин А (ретинол) не следует использовать в солнечное время без предварительной адаптации кожи, передает «Радиоточка НСН».
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