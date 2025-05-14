Россиян с поллинозом предупредили об опасности косметики с витаминами

Россиянам, страдающим от сезонной аллергии на пыльцу, следует с осторожностью использовать косметические средства с витаминами. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.

По словам специалиста, в период весеннего обострения поллиноза кожа может негативно отреагировать даже на привычные компоненты, особенно при использовании косметики с витаминами. Врач уточнила, что людям с аллергией на цитрусовые лучше полностью отказаться от средств с витамином С.