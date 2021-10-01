Насморк, глухота и головокружение. Названы новые симптомы COVID-19

В Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19. Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил НСН, что достоверность конкретного теста могут показать лабораторные исследования.

«У меня таких данных нет. Возможно, данный тест на выявление антигена коронавируса достаточно чувствителен и точен. Практика покажет. В принципе, хороший серологический тест может оказаться точнее, чем ПЦР, который иногда выдает ложноотрицательные результаты (не выявляет реплицирующийся вирус), реже - ложноположительные результаты (вируса нет, но тест показывает плюс). Серологические тесты на антиген в этом отношении надежнее. Впрочем, все зависит от качества разработки, реактивов и квалификации лабораторий. Будем надеяться на лучшее», - сказал Алексей Аграновский.

Статистика, каждый день обновляемая оперативным штабом по контролю за ситуацией, свидетельствует, что число заражений неуклонно растет уже который день.

Новые ограничения в связи с коронавирусом неизбежны, чтобы снизить нагрузку на здравоохранение. Об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Заболеваемость коронавирусом растет, но это было ожидаемо. В это время года такой подъем характерен для всех ОРВИ. Этого никто не отменял. Надо опять готовиться к тому, что введут карантин и для школьников и ограничительные меры для работающих граждан. Именно поэтому так важно было всех вакцинировать, потому что, скорее всего, карантина не избежать. Я думаю, что меры будут не жесткие, будет примерно то же, что и весной - не будет массовых закрытий, но часть школьников и рабочих на удаленку отправят точно», - отметила Ирина Ярцева.

Иммунолог отметила, что заболеваемость растет из-за того, что в России еще слишком много невакцинированных.

«Кроме этого сейчас для тех, кто привился раньше, подходит очередь ревакцинации, которая нужна, ведь действительно через полгода после прививки частота заболеваний резко возрастает. К тому же, много людей только недавно вышло с удаленной работы. К сожалению, у нас есть определенные особенности менталитета. Даже, будучи привитыми, нужно своевременно обращаться к врачу в случае появления симптомов», - заявила специалист.

Международная группа ученых выяснила, что обладатели особого варианта гена, который регулирует функции иммунной системы, в два раза чаще попадают на ИВЛ при заражении коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в научном журнале Science Direct.Речь о вариантах гена HLA.

