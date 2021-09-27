ВОЗ снова выясняет, откуда взялся коронавирус. Онищенко рассказал, кому это выгодно

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему очередное расследование, инициированное ВОЗ, не приведет к каким-либо результатам.



Ранее в понедельник стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) соберет новую команду для расследования происхождения коронавируса в Китае и других странах. Предыдущее исследование показало, что данных от китайских ученых недостаточно для установления причины пандемии.

«В данном случае ВОЗ идет на этот шаг под давлением главного спонсора, США, так как главный взнос в бюджет организации делают американцы. И из-за этого практически все наднациональные институты теряют свой изначальный смысл. Они создавалась как институты, которые не зависят ни от одной страны. Они панически боялись даже рекламы крупных интернациональных фирм, а сейчас они утратили свой главный принцип – нейтральность. В международном правовом поле это [установление происхождения коронавируса] является компетенцией КБТО, конвенции по биологическому и токсинному оружию, а не ВОЗ, которая тоже является соучастником конвенции. Я понимаю политическую игру, всё крутится вокруг непреднамеренности, случайности… Перспективы доказательств никакой не будет», - уверен Онищенко.

Бывший санитарный врач России рассказал, как в идеале должно было быть организовано научное исследование по вопросу происхождения COVID-19.