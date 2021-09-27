ВОЗ снова выясняет, откуда взялся коронавирус. Онищенко рассказал, кому это выгодно
Международная организация идет на новое расследование, чтобы заслужить доверие США, заявил экс-главный санитарный врач России.
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему очередное расследование, инициированное ВОЗ, не приведет к каким-либо результатам.
Ранее в понедельник стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) соберет новую команду для расследования происхождения коронавируса в Китае и других странах. Предыдущее исследование показало, что данных от китайских ученых недостаточно для установления причины пандемии.
«В данном случае ВОЗ идет на этот шаг под давлением главного спонсора, США, так как главный взнос в бюджет организации делают американцы. И из-за этого практически все наднациональные институты теряют свой изначальный смысл. Они создавалась как институты, которые не зависят ни от одной страны. Они панически боялись даже рекламы крупных интернациональных фирм, а сейчас они утратили свой главный принцип – нейтральность. В международном правовом поле это [установление происхождения коронавируса] является компетенцией КБТО, конвенции по биологическому и токсинному оружию, а не ВОЗ, которая тоже является соучастником конвенции. Я понимаю политическую игру, всё крутится вокруг непреднамеренности, случайности… Перспективы доказательств никакой не будет», - уверен Онищенко.
Бывший санитарный врач России рассказал, как в идеале должно было быть организовано научное исследование по вопросу происхождения COVID-19.
«Нужно по-настоящему научное исследование. Это профессиональное научное сообщество, которое занимается расшифровкой генома, изучением его мутаций и т.д. Конечно, чтобы окончательно что-то доказать, нужен очень глубокий анализ, доступ ко всем тем научным исследованиям, которые проводились в военном научном институте (Уханьский институт вирусологии, - прим. НСН), нужен реальный сиквенс тех коллекций, которые там хранятся, и многое другое. Это было бы возможно, если бы работала КБТО, которая сегодня является номинальным документом, потому что нет механизма контроля. Виной этому Демократическая партия США, и прежде всего госпожа Клинтон, поскольку в 2001 году армия США применила биологическую боевую рецептуру внутри своей страны, рассылая споры сибирской язвы в конвертах. Прежде всего рассылали известным журналистам – политиков они щадили. Девять человек умерло (два таких письма были отправлены сенаторам, жертвами атак стали пять человек, - прим. НСН)», - напомнил врач.
По мнению Онищенко, власти КНР воспримут попытку ВОЗ инициировать новое расследование как провокацию.
«Конечно, Китай на эту провокацию не пойдет и имеет на это все основания. И хотя Китай – член конвенции по биологическому оружию, но он, как и все страны, кивает на США, которые по своей прихоти вышли из конвенции, не признали механизм, хотя он был разработан очень тщательно. Китай в лучшем случае вежливо пошлет их подальше. Китай уже дважды принимал делегации и давал все материалы, которые считает нужным. Поэтому доказать юридически это не получится. Я думаю, здесь очередная попытка потрафить главному спонсору. Это несерьезно и это просто издевательство над специалистами, фундаментальной биологии, медицинской микробиологии, клиницисты, и ничем это не кончится», - резюмировал Онищенко.
Ранее врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев заявил в пресс-центре НСН, что в массовом недоверии к вакцинации виноваты покупатели поддельных сертификатов.
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