Медики предупредил о резкой смене симптомов коронавируса

Осенью произошла резкая смена симптомов COVID-19, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрия Белякова.

ОРВИ или COVID-19? Врач рассказала, как отличить две инфекции

По его словам, теперь коронавирус стало еще проще спутать с обычной простудой или гриппом. Однако появились и новые проявления. Речь идет о сильном насморке, чего не было раньше. Беляков отметил, что до сих пор пневмония появлялась у инфицированных на седьмой день, а теперь ее можно заметить уже на третий день.

Сначала COVID-19 очень похож на острый грипп — заболевший начинает чувствовать першение в горле и повышение температуры. Также среди симптомов могут быть потеря обоняния, головокружение и глухота.

«Все эти симптомы появляются немедленно, максимум — на второй день и длятся неделями», — отметил медик.

В осенний период из-за холодов повышается риск подхватить вирусное заболевание или ОРВИ. Об этом рассказала доктор медицинских наук, главврач поликлиники №2 Депздрава Москвы Наталья Шиндряева. По ее словам, коронавирус относится к респираторным инфекциям. Его начальные симптомы схожи с ОРВИ: кашель, насморк, повышение температуры тела.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры