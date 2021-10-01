Медики предупредил о резкой смене симптомов коронавируса
Осенью произошла резкая смена симптомов COVID-19, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрия Белякова.
По его словам, теперь коронавирус стало еще проще спутать с обычной простудой или гриппом. Однако появились и новые проявления. Речь идет о сильном насморке, чего не было раньше. Беляков отметил, что до сих пор пневмония появлялась у инфицированных на седьмой день, а теперь ее можно заметить уже на третий день.
Сначала COVID-19 очень похож на острый грипп — заболевший начинает чувствовать першение в горле и повышение температуры. Также среди симптомов могут быть потеря обоняния, головокружение и глухота.
«Все эти симптомы появляются немедленно, максимум — на второй день и длятся неделями», — отметил медик.
В осенний период из-за холодов повышается риск подхватить вирусное заболевание или ОРВИ. Об этом рассказала доктор медицинских наук, главврач поликлиники №2 Депздрава Москвы Наталья Шиндряева. По ее словам, коронавирус относится к респираторным инфекциям. Его начальные симптомы схожи с ОРВИ: кашель, насморк, повышение температуры тела.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+23 888 / сут.
Умерли
207 тыс.+867 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 826 / сут.
- Рябков высказался о наращивании ядерного арсенала Британии
- Бывший пресс-секретарь Трампа рассказала, что он считает Макрона «тюфяком»
- Минтруд рассмотрит вопрос о ежегодной выплате к школе
- Медики предупредил о резкой смене симптомов коронавируса
- Пентагон заявил о росте числа суицидов среди американских военных
- В Петербурге на 1 тысячу увеличат число коек для пациентов с COVID
- В США 22-летий мужчина получил пожизненный срок за обстрел синагоги
- Управляющий директор «Сбербанка» арестован по делу о мошенничестве
- Жена певца Прохора Шаляпина скончалась от COVID-19
- «Спартак» обыграл «Наполи» в матче Лиги Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru