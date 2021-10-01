Медики предупредил о резкой смене симптомов коронавируса

По его словам, теперь коронавирус стало еще проще спутать с обычной простудой или гриппом. Однако появились и новые проявления. Речь идет о сильном насморке, чего не было раньше. Беляков отметил, что до сих пор пневмония появлялась у инфицированных на седьмой день, а теперь ее можно заметить уже на третий день.

Сначала COVID-19 очень похож на острый грипп — заболевший начинает чувствовать першение в горле и повышение температуры. Также среди симптомов могут быть потеря обоняния, головокружение и глухота.

«Все эти симптомы появляются немедленно, максимум — на второй день и длятся неделями», — отметил медик.

В осенний период из-за холодов повышается риск подхватить вирусное заболевание или ОРВИ. Об этом рассказала доктор медицинских наук, главврач поликлиники №2 Депздрава Москвы Наталья Шиндряева. По ее словам, коронавирус относится к респираторным инфекциям. Его начальные симптомы схожи с ОРВИ: кашель, насморк, повышение температуры тела.

