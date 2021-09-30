«Практика покажет». Вирусолог рассказал о тестах на коронавирус, которые точнее ПЦР

Хороший серологический тест может оказаться точнее, чем ПЦР-тест на COVID-19, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Ранее стало известно, что с 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве будут делать обязательное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Ожидается, что этот тест позволит за 10–20 минут с высокой долей вероятности диагностировать у пациента COVID-19.