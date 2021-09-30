«Практика покажет». Вирусолог рассказал о тестах на коронавирус, которые точнее ПЦР
Только практика сможет показать, насколько точны экспресс-тесты на COVID-19, которые вводят в Москве, сказал НСН Алексей Аграновский.
Хороший серологический тест может оказаться точнее, чем ПЦР-тест на COVID-19, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Ранее стало известно, что с 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве будут делать обязательное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Ожидается, что этот тест позволит за 10–20 минут с высокой долей вероятности диагностировать у пациента COVID-19.
«Достоверность конкретного теста могут показать лабораторные исследования. У меня таких данных нет. Возможно, данный тест на выявление антигена коронавируса достаточно чувствителен и точен. Практика покажет. В принципе, хороший серологический тест может оказаться точнее, чем ПЦР, который иногда выдает ложноотрицательные результаты (не выявляет реплицирующийся вирус), реже - ложноположительные результаты (вируса нет, но тест показывает плюс). Серологические тесты на антиген в этом отношении надежнее. Впрочем, все зависит от качества разработки, реактивов и квалификации лабораторий. Будем надеяться на лучшее», - сказал Аграновский.
Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России, например, в Самарской области, Удмуртии и Чувашии в ближайшее время посещение фитнес-центров, театров, кино, цирков и концертов будет доступно только по QR-кодам.
Иммунолог Ирина Ярцева сказала «Радиоточке НСН», что новые ограничения в связи с коронавирусом неизбежны.
«Насчет возможного введения COVID-ограничений в Москве у меня информации нет, но скорым и врачам на вызовах было дано распоряжение выдавать пациентам с любым подозрением на ОРВИ экспресс-тесты на ковид. Это позволит выявить заражение уже на ранней стадии», - отметила Ярцева.
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