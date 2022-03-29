Гинцбург призвал к ревакцинации из-за роста заболеваемости COVID-19 в мире
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться из-за роста заболеваемости COVID-19 в мире. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Он напомнил об увеличении числа заболевших коронавирусом в Китае и Европе, подчеркнув, что невозможно спрогнозировать, когда именно распространение болезни вновь может дойти до России.
По словам Гинцбурга, в случае роста заболеваемости нагрузка на стационары в нашей стране может быть высокой даже несмотря на то, что сегодня в большинстве случаев болезнь протекает легко.
Врач отметил, что говорить о завершении пандемии коронавируса преждевременно.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в РФ уже начинается новая волна коронавируса, вызванная «стелс-омикроном», и ситуация может усугубиться из-за того, что в связи со спецоперацией на Украине грузовые и пассажирские потоки теперь идут из Китая, где сильно повышается заболеваемость.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru