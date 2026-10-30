В России уже работает практика изъятия имущества у родственников коррупционеров, при этом «пятые покупатели» страдать от этого не должны, заявил в интервью НСН депутат Госдумы VIII созыва Михаил Старшинов, занимавший пост первого зампреда думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Генпрокурор РФ Александр Гуцан ранее заявил о необходимости исключить возможность наследования коррупционного имущества и изымать нелегальные активы у родственников нарушителей закона и аффилированных с ними лиц. Старшинов объяснил, в каких случаях такая практика уже применяется.