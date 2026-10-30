Не у «пятого покупателя»: У кого изымают коррупционное имущество
Родственники коррупционеров должны пояснить, на какие деньги «купили колхоз», а добросовестные покупатели свою невиновность доказывать не обязаны, сказал в эфире НСН Михаил Старшинов.
В России уже работает практика изъятия имущества у родственников коррупционеров, при этом «пятые покупатели» страдать от этого не должны, заявил в интервью НСН депутат Госдумы VIII созыва Михаил Старшинов, занимавший пост первого зампреда думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Генпрокурор РФ Александр Гуцан ранее заявил о необходимости исключить возможность наследования коррупционного имущества и изымать нелегальные активы у родственников нарушителей закона и аффилированных с ними лиц. Старшинов объяснил, в каких случаях такая практика уже применяется.
«Изымают сплошь и рядом - и у родственников, и у наследников, вне зависимости от степени родства. Все эти механизмы существуют. В юридическом сообществе по этому поводу есть разные мнения, но такая судебная практика уже сложилась. Одна из базовых вещей - это отсутствие возможности подтвердить источник происхождения средств. Даже когда не могут напрямую доказать факт коррупции со стопроцентной юридической чистотой, зачастую применяется еще и такая форма. Родственникам тех, кто обвинен в коррупции, или каким-то аффилированным лицам задают вопрос: граждане, а вы колхоз купили на какие деньги? Если они не могут подтвердить источник, это косвенно свидетельствует о том, что, возможно, они использовали деньги коррупционера и являются подставными лицами», - отметил экс-депутат.
При этом Старшинов подчеркнул, что добросовестные покупатели украденного кем-то когда-то имущества страдать не должны.
«Существует презумпция невиновности и понятие добросовестный приобретатель. Если человек честно купил машину, земельный участок, квартиру или другое имущество на рынке по рыночной цене, если сделка прозрачная, а он какой-нибудь пятый покупатель, несправедливо у такого человека имущество отбирать, потому что его когда-то украл первый владелец. Претензии должны быть к первому владельцу. Если вы купили на "Авито" машину, а через год к вам придут и скажут, что позапрошлый ее покупатель, какой-нибудь замгубернатора был не чист на руку, а вы-то тут причем, в чем ваша вина? Здесь должна быть обратная последовательность. Вы, как добросовестный покупатель, свою невиновность доказывать не обязаны - надо доказывать вашу вину», - заключил собеседник НСН.
Вместе с тем, Старшинов назвал предложение генпрокурора своевременным, отметив, что вопрос изъятия у наследников коррупционеров имущества нужно изучить детальнее для возможной законодательной или правоприменительной корректировки.
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