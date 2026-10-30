Билли Новик рассказал, как оказался на день рождения
Лидер группы Billy's Band Билли Новик рассказал НСН, как принимает поздравления с днём рождения по дороге из Казани в Санкт-Петербург.
Известный петербургский музыкант, исполнитель, автор музыки и текстов большинства песен коллектива Billy’s Band Билли Новик признался НСН, что не огорчён тем, что день рождения пошёл не по плану.
Ранее в социальных сетях артист сообщил, что «День рождения отменяется», так как его авиарейс из Казани в Санкт-Петербург был отменён и ему пришлось ехать в родной город на машине. «Так что извините, что в Хэте сегодня не увидимся. Очень жаль, я так хотел всех обнять!» - написал музыкант. По его расчётам, в Питере он окажется уже утром 31-го ноября. НСН поздравила Новика с днём рождения, спросила «как дорога?» и выяснила, как он относится к пожеланиям от друзей.
«Спасибо большое. Дорога хорошая. И мне очень приятно услышать друзей, которые звонят, поздравляют. Каждый придумывает что-нибудь, что пожелать. Для меня это как-то всегда было, в общем-то, плюс-минус пустыми словами. А теперь мне очень интересно, что люди хотят пожелать другим людям на день рождения? И что мои друзья хотят пожелать на день рождения именно мне? Почему-то это стало интересно», - признался Новик.
Музыкант также рассказал, что до Нового года его гастрольный и концертный график уже полностью расписан. Так, 31 октября у Billy's Band концерт в джазовом клубе Игоря Бутмана в Петербурге, а 3 ноября в «16 тонн» в Москве. Новик сказал, что сдвиг в дороге на сутки не повлияет на его творческий запал.
«В целом ничего такого супер-необычного в этой ситуации нет. Вообще подтверждается известная поговорка, которая гласит, что музыканту платят за дорогу, а не за минуты концерта. Так что основная трудность работы музыканта – это постоянное нахождение в каком-то непонятном, подвешенном состоянии, то ли в дороге, то ли где-то ещё», - с оптимизмом заметил Новик.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что дуэт Валерии с The Hatters стал частью серии творческих экспериментов и объяснил, почему команда решила не делать кавер, а создать полностью оригинальную работу.
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