Известный петербургский музыкант, исполнитель, автор музыки и текстов большинства песен коллектива Billy’s Band Билли Новик признался НСН, что не огорчён тем, что день рождения пошёл не по плану.

Ранее в социальных сетях артист сообщил, что «День рождения отменяется», так как его авиарейс из Казани в Санкт-Петербург был отменён и ему пришлось ехать в родной город на машине. «Так что извините, что в Хэте сегодня не увидимся. Очень жаль, я так хотел всех обнять!» - написал музыкант. По его расчётам, в Питере он окажется уже утром 31-го ноября. НСН поздравила Новика с днём рождения, спросила «как дорога?» и выяснила, как он относится к пожеланиям от друзей.

«Спасибо большое. Дорога хорошая. И мне очень приятно услышать друзей, которые звонят, поздравляют. Каждый придумывает что-нибудь, что пожелать. Для меня это как-то всегда было, в общем-то, плюс-минус пустыми словами. А теперь мне очень интересно, что люди хотят пожелать другим людям на день рождения? И что мои друзья хотят пожелать на день рождения именно мне? Почему-то это стало интересно», - признался Новик.