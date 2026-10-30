ЕС и Канада создадут альянс для сотрудничества в сфере безопасности

Ключевым направлением станет внешняя политика и безопасность. Канада и ЕС хотят продолжить поддержку Украины, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь, а также усилить давление на Россию.



Также стороны заявили о намерении углублять сотрудничество в Арктике и развивать оборонное партнерство, включая кибербезопасность и борьбу с гибридными угрозами.



В экономике альянс охватит торговлю, цифровые технологии, критически важные полезные ископаемые, энергетику и финансовые рынки. Плюс Канада и ЕС договорились о новом соглашении о конкуренции и запускают диалог по критическим ресурсам. Первая присоединится к инициативе по суперкомпьютерам EuroHPC и намерена участвовать в исследовательских программах ЕС.



Ранее американист оценил шансы Оттавы стать членом Евросоюза.

