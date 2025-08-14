Если и имеет место некоторое снижение числа ДТП, объясняется оно тем, что люди стали гораздо реже ездить, заявил в беседе с НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

В России впервые за 15 лет снизилось количество зарегистрированных нарушений Правил дорожного движения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД РФ. Согласно им, за шесть месяцев 2025 года сотрудники Госавтоинспекции возбудили 106,2 млн дел об административных правонарушениях, что на 7,5% меньше, чем годом ранее. Похмелкин предложил число нарушений Правил дорожного движения сопоставлять с числом поездок.