«Ездить стало дороже»: Из-за чего в России случилось минимальное за 15 лет число ДТП
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с НСН назвал факторы, которые могли повлиять на снижение числа ДТП в России.
Если и имеет место некоторое снижение числа ДТП, объясняется оно тем, что люди стали гораздо реже ездить, заявил в беседе с НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
В России впервые за 15 лет снизилось количество зарегистрированных нарушений Правил дорожного движения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД РФ. Согласно им, за шесть месяцев 2025 года сотрудники Госавтоинспекции возбудили 106,2 млн дел об административных правонарушениях, что на 7,5% меньше, чем годом ранее. Похмелкин предложил число нарушений Правил дорожного движения сопоставлять с числом поездок.
«Статистика по ДТП – это всегда очень большая загадка. Проверить её мы не можем. Остается только верить тем цифрам, которые опубликованы. Данные страховых компаний, у которых постоянно растут выплаты, например, противоречат сведениям о том, что количество ДТП снижается. Возникает вопрос, насколько достоверны эти цифры? Если и имеет место некоторое снижение числа ДТП, объясняется оно тем, что люди стали гораздо реже ездить. Это становится очень дорогим удовольствием из-за роста цен на бензин, другое топливо, машины дорожают в эксплуатации, а новые автомобили приобрести очень тяжело, да и рынок их сужен до предела, поэтому все стараются экономить и ездить реже. Ну а когда реже ездят, то, соответственно, и реже сталкиваются между собой. Нужно сопоставлять количество ДТП с количеством поездок», - считает эксперт.
По его словам, ещё одним фактором, повлиявшим на снижение числа ДТП, стала фотовидеофиксация.
«Дорожных камер становится все больше, естественно, люди на них реагируют. Подавляющее большинство автомобилистов, зная, что находятся под наблюдением видеокамеры, стараются правила не нарушать. А вот ужесточение наказания за нарушение Правил дорожного движения никак на статистику повлиять не может. Люди не хотят платить никакие штрафы, особенно в нынешних условиях, когда экономическая ситуация ухудшается, а большие они или маленькие не имеет значения. Важна неотвратимость, а её как раз и обеспечивает фотовидеофиксация», - добавил Похмелкин.
Ранее в Москве стало меньше ДТП с участием велосипедистов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
