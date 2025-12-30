Автовладельцам объяснили, как защитить авто от угона в праздники
Угонщики в новогодние праздники пользуются невнимательностью автовладельцев, забывающих включить сигнализацию. Об этом RT заявил автоэксперт Дмитрий Попов.
По его словам, чтобы защититься от угона, помимо использования сигнализации следует не выпускать машину надолго из поля зрения.
«По возможности стоит оставлять авто под камерами видеонаблюдения», — посоветовал эксперт.
Попов добавил, также злоумышленники рассчитывают, что правоохранители работают в праздники в ограниченном составе, однако в данном случае они заблуждаются.
Ранее учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов заявил «Радиоточке НСН», что спасти автомобили от угона поможет усиление их защитного оборудования и установка дополнительной сигнализации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Директор «Ленинграда» назвал «ханжеством» жалобы на мат в песнях Шнурова
- Лавров назвал главную цель Европы в российско-украинском конфликте
- Умер советский иллюзионист Эмиль Кио
- Скандалы, «уголовка» и безумные цены: Главные итоги года театрального закулисья
- «Прощать нельзя»: Володин потребовал жестко ответить на атаку резиденции Путина
- Автовладельцам объяснили, как защитить авто от угона в праздники
- Пушилин: ВС РФ за год освободили в ДНР более 187 населенных пунктов
- «Никакой усталости!»: Солист «Крематория» о трюках на концертах, возрасте и планах
- Каверы и акцент на «вайб»: Как за год изменились музыкальные тренды
- Хамзаев поддержал десятикратный рост штрафов за спаивание несовершеннолетних
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru