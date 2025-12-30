Автовладельцам объяснили, как защитить авто от угона в праздники

По его словам, чтобы защититься от угона, помимо использования сигнализации следует не выпускать машину надолго из поля зрения.

«По возможности стоит оставлять авто под камерами видеонаблюдения», — посоветовал эксперт.

Попов добавил, также злоумышленники рассчитывают, что правоохранители работают в праздники в ограниченном составе, однако в данном случае они заблуждаются.

Ранее учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов заявил «Радиоточке НСН», что спасти автомобили от угона поможет усиление их защитного оборудования и установка дополнительной сигнализации.

