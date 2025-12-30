Лавров назвал главную цель Европы в российско-украинском конфликте
Главной целью «Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона» в российско-украинском конфликте является сохранение в Киеве действующего в настоящее время режима. Как сообщает RT, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, Европе это нужно для подготовки новой агрессии против Москвы.
«Именно такое образование рядом с Россией требуется европейским русофобам для реализации анонсированных ими планов подготовки новой агрессии против нашей страны», - заключил министр.
Ранее Лавров предупредил европейских лидеров, что в случае нападения на РФ, «ответ будет сокрушительным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
