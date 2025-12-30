Лавров назвал главную цель Европы в российско-украинском конфликте

Главной целью «Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона» в российско-украинском конфликте является сохранение в Киеве действующего в настоящее время режима. Как сообщает RT, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров: Европа со своей позицией не нужна в диалоге России и США по Украине

По его словам, Европе это нужно для подготовки новой агрессии против Москвы.

«Именно такое образование рядом с Россией требуется европейским русофобам для реализации анонсированных ими планов подготовки новой агрессии против нашей страны», - заключил министр.

Ранее Лавров предупредил европейских лидеров, что в случае нападения на РФ, «ответ будет сокрушительным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаУкраинаРоссияСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры