Лавров назвал главную цель Европы в российско-украинском конфликте

По его словам, Европе это нужно для подготовки новой агрессии против Москвы.

«Именно такое образование рядом с Россией требуется европейским русофобам для реализации анонсированных ими планов подготовки новой агрессии против нашей страны», - заключил министр.

Ранее Лавров предупредил европейских лидеров, что в случае нападения на РФ, «ответ будет сокрушительным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

