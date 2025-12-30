Лидер группы The Hatters поделился главными воспоминаниями из 2025 года
Лидер The Hatters Юрий Музыченко рассказал НСН, что 2025 год принес коллективу много приятных моментов.
Лидер рок-группы The Hatters Юрий Музыченко рассказал НСН о самых теплых воспоминаниях из 2025 года и призвал встречать 2026 год с открытым сердцем.
«Я поздравляю всех с наступающим 2026 годом и предлагаю с добрым, открытым сердцем проводить 2025 год. Нам уходящий год подарил много замечательных памятных моментов. Например, нам посчастливилось поучаствовать в фильме «Пророк», где главную роль исполнил Юрий Борисов. Мы написали для киноленты заглавный саундтрек — песню «Город поет». Она настолько всем понравилась, что стала трижды платиновой, а на концертах ее встречают унисоном», — сказал собеседник НСН.
Он также рассказал о большом туре и возможностью исполнить официальный гимн футбольного клуба «Зенит».
«Кроме того, за этот год мы написали множество песен и создали цикл, который позже мы собрали в альбом «Зеркало». Также в 2025 году футбольный клуб «Зенит» отмечал столетний юбилей. Нам разрешили перепеть их официальный гимн. Мы выступали прямо на стадионе перед матчем! Это замечательное воспоминание. Также в 2025 году мы проехали огромный тур, после чего сыграли большие стадионные концерты в Санкт-Петербурге и Москве», — отметил музыкант.
The Hatters («Шляпники») — российская группа из Санкт-Петербурга. Сами музыканты определяют свой стиль как «русско-цыганский уличный народный алкохардкор на душевных инструментах». У коллектива шесть премий «Чартова дюжина» в разных номинация и почти 2,5 миллиона слушателей за месяц на «Яндекс Музыке».
Ранее Музыченко признался журналистам, что музыканты коллектива пробовали создавать музыку с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и очень обрадовались, когда тот потерпел фиаско.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лидер группы The Hatters поделился главными воспоминаниями из 2025 года
- Психолог рассказала, какие подарки могут навредить детям
- ФСБ сорвала попытку подрыва на газовой инфраструктуре в Кабардино-Балкарии
- Директор «Ленинграда» назвал «ханжеством» жалобы на мат в песнях Шнурова
- Лавров назвал главную цель Европы в российско-украинском конфликте
- Умер советский иллюзионист Эмиль Кио
- Скандалы, «уголовка» и безумные цены: Главные итоги года театрального закулисья
- «Прощать нельзя»: Володин потребовал жестко ответить на атаку резиденции Путина
- Автовладельцам объяснили, как защитить авто от угона в праздники
- Пушилин: ВС РФ за год освободили в ДНР более 187 населенных пунктов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru