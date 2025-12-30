Лидер группы The Hatters поделился главными воспоминаниями из 2025 года

Он также рассказал о большом туре и возможностью исполнить официальный гимн футбольного клуба «Зенит».

«Кроме того, за этот год мы написали множество песен и создали цикл, который позже мы собрали в альбом «Зеркало». Также в 2025 году футбольный клуб «Зенит» отмечал столетний юбилей. Нам разрешили перепеть их официальный гимн. Мы выступали прямо на стадионе перед матчем! Это замечательное воспоминание. Также в 2025 году мы проехали огромный тур, после чего сыграли большие стадионные концерты в Санкт-Петербурге и Москве», — отметил музыкант.

The Hatters («Шляпники») — российская группа из Санкт-Петербурга. Сами музыканты определяют свой стиль как «русско-цыганский уличный народный алкохардкор на душевных инструментах». У коллектива шесть премий «Чартова дюжина» в разных номинация и почти 2,5 миллиона слушателей за месяц на «Яндекс Музыке».

Ранее Музыченко признался журналистам, что музыканты коллектива пробовали создавать музыку с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и очень обрадовались, когда тот потерпел фиаско.

