Психолог рассказала, какие подарки могут навредить детям
Ирина Таранова заявила НСН, что дорогие подарки не могут навредить ребенку.
Если подарок вызывает у ребенка агрессию или истерику, это повод обратиться к специалисту, заявила НСН детский психолог Ирина Таранова.
Психолог рекомендовала дарить подросткам «самые идиотские» новогодние подарки, главное, чтобы они были желанными. Практичные презенты от родителей только «разрушают» ментальное состояние. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. Таранова не согласилась с коллегой.
«Подарки не могут влиять на ментальное здоровье, они могут у детей влиять на психологическое состояние, если подарок находится в зоне страха ребенка. Если ребенок боится какого-то персонажа, это может повлиять на его состояние, даже если он любит этого персонажа. Это касается не подростков, а именно детей. Если ребенку дарят некрасивую одежду, которую он вынужден носить, это может его расстроить, так как он думает, что сверстники будут смеяться. Но в жизни сложно представить такую ситуацию, так как у подростка всегда есть альтернатива одежды», - рассказала она.
Также психолог отметила, что дорогие подарки не могут навредить ребенку.
«Есть категория людей, у которых не очень здоровый психический статус. Не тот подарок, который они ожидали получить, может вызвать агрессию, истерику. В таких случаях нужно обращаться за помощью к специалисту. Обычно в более обеспеченных семьях дети загадывают более дорогие подарки. Это в целом про те условия, которые создаются для ребенка. Обычно ребенок всегда понимает, на что он может «рассчитывать». Эти рамки через праздники из года в год создают сами родители. Я не могу сказать, что слишком дорогие подарки вредны для ребенка. У каждого ребенка есть условия, в которых он живет. Если ребенок привык к дорогой среде, ничего страшного не происходит, если он получает дорогой подарок», - добавила она.
Человек всегда расстраивается не потому, что ему подарили нежеланный подарок, а потому что он сам там нафантазировал о том, что ему нужно дарить, заявил НСН кандидат психологических наук Михаил Хорс.
