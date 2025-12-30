Умер советский иллюзионист Эмиль Кио
Народный артист РСФСР, советский иллюзионист Эмиль Кио умер на 88 году жизни. Как пишет RT, об этом сообщил глава Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.
«Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста», - написал он в своём Telegram-канале.
Эмиль Кио начал выступать в 1961 году. Сначала он был ассистентом своего отца Эмиля Теодорович Кио. Позже стал артистом Всесоюзного творческо-производственного объединения государственных цирков «Союзгосцирк».
В 1966 году он создал собственный иллюзионный аттракцион. За время своей творческой деятельности дал более 14 тысяч представлений по всему миру, в том числе вместе со своим братом Игорем Кио.
Ранее на 80 году жизни умер народный артист России, акробат и дрессировщик медведей Виталий Воробьев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
