Умер советский иллюзионист Эмиль Кио

«Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста», - написал он в своём Telegram-канале.

Эмиль Кио начал выступать в 1961 году. Сначала он был ассистентом своего отца Эмиля Теодорович Кио. Позже стал артистом Всесоюзного творческо-производственного объединения государственных цирков «Союзгосцирк».

В 1966 году он создал собственный иллюзионный аттракцион. За время своей творческой деятельности дал более 14 тысяч представлений по всему миру, в том числе вместе со своим братом Игорем Кио.

Ранее на 80 году жизни умер народный артист России, акробат и дрессировщик медведей Виталий Воробьев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

