ФСБ сорвала попытку подрыва на газовой инфраструктуре в Кабардино-Балкарии

Отмечается, что готовивший взрыв диверсант действовал по заданию украинских спецслужб. Перед этим он прошёл подготовку в лагере сил спецопераций Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«При попытке задержания диверсант оказал вооружённое сопротивление и был уничтожен ответным огнём», — сказано в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте «Транснефти» в Тюменской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

