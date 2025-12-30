ФСБ сорвала попытку подрыва на газовой инфраструктуре в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ РФ сорвали попытку подрыва участка газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства сообщает RT.

Отмечается, что готовивший взрыв диверсант действовал по заданию украинских спецслужб. Перед этим он прошёл подготовку в лагере сил спецопераций Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«При попытке задержания диверсант оказал вооружённое сопротивление и был уничтожен ответным огнём», — сказано в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте «Транснефти» в Тюменской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
