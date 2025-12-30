Директор «Ленинграда» назвал «ханжеством» жалобы на мат в песнях Шнурова

Комментируя штраф, который был назначен организатору концерта «Ленинграда» в Уфе после обращения активиста Вячеслава Тетерина, он указал, что все выступления коллектива имеют возрастное ограничение «18+». Это значит, что все попавшие на шоу граждане «имеют право находиться на концертах для взрослых».

Также Шахиди отметил, что тысячи зрителей, которые хором поют песни Шнурова, для группы «важнее одного пустосвята».

«Ханжество — не порок, но уже и не модно вовсе», — заключил он.

Ранее Сергей Шнуров в пресс-центре НСН заявил, что мат является неотъемлемой частью русского языка, а запрет слова - одно из самых глупых занятий.

