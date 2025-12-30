«Прощать нельзя»: Володин потребовал жестко ответить на атаку резиденции Путина

Необходимо жёстко ответить на атаку украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Как пишет RT, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Коц: РФ может ответить на атаку резиденции Путина новым оружием

По его словам, на этом настаивают депутаты, произошедшее «прощать нельзя».

«Достигнутый прогресс в переговорах был сорван», - добавил Володин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что улики, которые доказывали бы атаку беспилотников на госрезиденцию Путина в Новгородской области, не требуются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:УкраинаАтакаГосдумаВячеслав Володин

Горячие новости

Все новости

партнеры