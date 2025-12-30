«Прощать нельзя»: Володин потребовал жестко ответить на атаку резиденции Путина
30 декабря 202516:45
Необходимо жёстко ответить на атаку украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Как пишет RT, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, на этом настаивают депутаты, произошедшее «прощать нельзя».
«Достигнутый прогресс в переговорах был сорван», - добавил Володин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что улики, которые доказывали бы атаку беспилотников на госрезиденцию Путина в Новгородской области, не требуются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ сорвала попытку подрыва на газовой инфраструктуре в Кабардино-Балкарии
- Директор «Ленинграда» назвал «ханжеством» жалобы на мат в песнях Шнурова
- Лавров назвал главную цель Европы в российско-украинском конфликте
- Умер советский иллюзионист Эмиль Кио
- Скандалы, «уголовка» и безумные цены: Главные итоги года театрального закулисья
- «Прощать нельзя»: Володин потребовал жестко ответить на атаку резиденции Путина
- Автовладельцам объяснили, как защитить авто от угона в праздники
- Пушилин: ВС РФ за год освободили в ДНР более 187 населенных пунктов
- «Никакой усталости!»: Солист «Крематория» о трюках на концертах, возрасте и планах
- Каверы и акцент на «вайб»: Как за год изменились музыкальные тренды
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru