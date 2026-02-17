Наркологи поддержали проверку слюны водителей на наркотики
Большое число медицинских препаратов могут дать ложноположительный результат на наркотики, но некоторые водители могут употреблять такие лекарства специально, сказал НСН Алексей Казанцев.
Сегодня в России много автомобилистов, которые принимают наркотические или аптечные препараты, поэтому профилактические рейды ГИБДД крайне важны, сказал НСН психиатр-нарколог Алексей Казанцев, добавив, что проверка слюны водителя — быстрая и надежная процедура.
МВД РФ предложило изменить правила проведения предварительной проверки водителей на состояние опьянения. Предполагается, что автоинспекторы получат право контролировать наличие запрещенных веществ в слюне автомобилистов. Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Казанцев отметил, что если водитель трезв, но получил ложноположительный результат, то ему стоит требовать медосвидетельствования в больнице.
«По слюне уже давно проводят тестирование. Многие работодатели прибегают к таким методам и за несколько минут определяют, если в человеке алкоголь или нет. Есть вариант определить промилле. Сотрудники ГИБДД говорят, что так будет быстрее. Мне кажется, что как возникали конфликтные ситуации, так они и продолжат возникать. Люди, принимавшие вчера алкоголь, продолжат доказывать, что они сегодня трезвые. Я призываю тех водителей, которые уверены в себе и вдруг получили положительный результат, ехать на медосвидетельствование. Там уже точно выдадут заключение о том, что водитель полностью трезв. Это будет самое достоверное», — сказал собеседник НСН.
По его словам, сегодня в России много автомобилистов, которые принимают наркотические или аптечные препараты.
«Погрешности могут быть. Тест на сахарный диабет по выдыхаемому воздуху может даже давать ложноположительный результат. Даже некоторые противоаллергические препараты могут давать такое результат! Все больше препаратов вносят в список запрещенных при вождении автомобиля. Туда же войдут новомодные антидепрессанты, которые едят все подряд. Если будут такие рейды, то выявится достаточно большое количество употребителей. За рулем действительно много тех, кто употребляется наркотические или аптечные вещества, вызывающие определенный эйфорический эффект, снижающие концентрацию», — добавил эксперт.
Врач-психиатр, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев, в свою очередь, назвал сомнительной идею проверять слюну на алкоголь.
«Для алкоголя это сомнительная мера. Для наркотиков я поддерживаю», — подчеркнул Исаев.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил НСН, что упрощение «оформления» пьяных водителей может привести к неточностям и ошибкам, а сама мера никак не снизит число ДТП на дорогах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автомобилисты призвали не заменять медосвидетельствование проверкой по слюне
- СМИ: США и Иран заявили о прогрессе на переговорах в Женеве
- СМИ: Украинская делегация в Женеве раскололась на два лагеря из-за сроков мира
- Наркологи поддержали проверку слюны водителей на наркотики
- В Свердловской области умер ветеран ВОВ Виктор Башкиров
- Актера Шайа ЛаБафа задержали после драки у бара в Новом Орлеане
- В Госдуме объяснили, когда ФСБ будет требовать отключить связь
- «Вызовет отторжение»: Учителя оценили «излишнюю» внеурочную деятельность
- Госдеп США: Истечение ДСНВ может открыть новый этап стратегической стабильности
- Формирование системы управления нефтесодержащими отходами обсудили в Минприроды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru