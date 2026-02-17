По его словам, сегодня в России много автомобилистов, которые принимают наркотические или аптечные препараты.



«Погрешности могут быть. Тест на сахарный диабет по выдыхаемому воздуху может даже давать ложноположительный результат. Даже некоторые противоаллергические препараты могут давать такое результат! Все больше препаратов вносят в список запрещенных при вождении автомобиля. Туда же войдут новомодные антидепрессанты, которые едят все подряд. Если будут такие рейды, то выявится достаточно большое количество употребителей. За рулем действительно много тех, кто употребляется наркотические или аптечные вещества, вызывающие определенный эйфорический эффект, снижающие концентрацию», — добавил эксперт.

Врач-психиатр, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев, в свою очередь, назвал сомнительной идею проверять слюну на алкоголь.

«Для алкоголя это сомнительная мера. Для наркотиков я поддерживаю», — подчеркнул Исаев.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил НСН, что упрощение «оформления» пьяных водителей может привести к неточностям и ошибкам, а сама мера никак не снизит число ДТП на дорогах.