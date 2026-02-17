Актера Шайа ЛаБафа задержали после драки у бара в Новом Орлеане

По даннным издания, инцидент произошел на улице возле заведения. Очевидец рассказал TMZ, что актера вывели из бара сотрудники заведения, после чего между ним и другими участниками конфликта завязалась потасовка.

В публикации отмечается, что на место прибыли парамедики. Медики оказали помощь ЛаБафу. Подробности о состоянии других участников инцидента и дальнейших процессуальных действиях не уточняются, передает «Радиоточка НСН».

