Актера Шайа ЛаБафа задержали после драки у бара в Новом Орлеане
Американского актера Шайа ЛаБафа задержали после драки у одного из баров в Новом Орлеане, сообщает портал TMZ со ссылкой на судебные документы.
Артисту предъявили два обвинения в нанесении легких телесных повреждений.
По даннным издания, инцидент произошел на улице возле заведения. Очевидец рассказал TMZ, что актера вывели из бара сотрудники заведения, после чего между ним и другими участниками конфликта завязалась потасовка.
В публикации отмечается, что на место прибыли парамедики. Медики оказали помощь ЛаБафу. Подробности о состоянии других участников инцидента и дальнейших процессуальных действиях не уточняются, передает «Радиоточка НСН».
