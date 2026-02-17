Госдеп США: Истечение ДСНВ может открыть новый этап стратегической стабильности

Истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) даёт возможность открыть новый этап в стратегической стабильности. Как пишет RT, об этом заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.

В Госдепе заявил о намерении США вернуться к ядерным испытаниям

В ходе дискуссии на площадке аналитического центра Института Хадсона в Вашингтоне он отметил, что в новую эпоху стратегической стабильности и контроля над вооружениями могут войти не только США и Россия, но и другие страны.

«Американский президент Дональд Трамп давно выступает за мир с меньшим количеством ядерного оружия», - добавил Йо.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет придерживаться количественных ограничений по ДСНВ, пока США сохраняют лимиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСШАЯдерное ОружиеЯдерная Безопасность

Горячие новости

Все новости

партнеры