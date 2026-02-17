Госдеп США: Истечение ДСНВ может открыть новый этап стратегической стабильности

В ходе дискуссии на площадке аналитического центра Института Хадсона в Вашингтоне он отметил, что в новую эпоху стратегической стабильности и контроля над вооружениями могут войти не только США и Россия, но и другие страны.

«Американский президент Дональд Трамп давно выступает за мир с меньшим количеством ядерного оружия», - добавил Йо.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет придерживаться количественных ограничений по ДСНВ, пока США сохраняют лимиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».