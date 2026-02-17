Госдеп США: Истечение ДСНВ может открыть новый этап стратегической стабильности
Истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) даёт возможность открыть новый этап в стратегической стабильности. Как пишет RT, об этом заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.
В ходе дискуссии на площадке аналитического центра Института Хадсона в Вашингтоне он отметил, что в новую эпоху стратегической стабильности и контроля над вооружениями могут войти не только США и Россия, но и другие страны.
«Американский президент Дональд Трамп давно выступает за мир с меньшим количеством ядерного оружия», - добавил Йо.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет придерживаться количественных ограничений по ДСНВ, пока США сохраняют лимиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автомобилисты призвали не заменять медосвидетельствование проверкой по слюне
- СМИ: США и Иран заявили о прогрессе на переговорах в Женеве
- СМИ: Украинская делегация в Женеве раскололась на два лагеря из-за сроков мира
- Наркологи поддержали проверку слюны водителей на наркотики
- В Свердловской области умер ветеран ВОВ Виктор Башкиров
- Актера Шайа ЛаБафа задержали после драки у бара в Новом Орлеане
- В Госдуме объяснили, когда ФСБ будет требовать отключить связь
- «Вызовет отторжение»: Учителя оценили «излишнюю» внеурочную деятельность
- Госдеп США: Истечение ДСНВ может открыть новый этап стратегической стабильности
- Формирование системы управления нефтесодержащими отходами обсудили в Минприроды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru