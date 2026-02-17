Формирование системы управления нефтесодержащими отходами обсудили в Минприроды
В Минприроды РФ обсудили формирование открытой системы управления нефтесодержащими отходами. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.
В мероприятии приняли участие члены Союза переработчиков отходов топливно-энергетического комплекса, а также представители нефтегазовой отрасли, которым замглавы РЭО Денис Буцаев предложил разработать систему регулирования переработки таких отходов.
Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин поручил к 2030 году «обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых отходов».
«Наша общая цель - превратить отрасль переработки нефтесодержащих отходов в современный, технологичный, прозрачный и экологически эффективный сегмент циркулярной экономики России», — указал Буцаев.
По итогам обсуждений было принято решение сформировать рабочую группу, которая займётся вопросом выработки минимальных обязательных требований к переработчикам нефтесодержащих отходов.
Ранее правительство РФ определило регионы для ускоренного создания объектов обращения с ТКО, в список вошли 19 субъектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Может превысить 500 тысяч»: В России сравнили зарплаты наших пилотов с американскими
- В России предложили повысить возраст продажи алкоголя до 21 года
- Автомобилисты призвали не заменять медосвидетельствование проверкой по слюне
- СМИ: США и Иран заявили о прогрессе на переговорах в Женеве
- СМИ: Украинская делегация в Женеве раскололась на два лагеря из-за сроков мира
- Наркологи поддержали проверку слюны водителей на наркотики
- В Свердловской области умер ветеран ВОВ Виктор Башкиров
- Актера Шайа ЛаБафа задержали после драки у бара в Новом Орлеане
- В Госдуме объяснили, когда ФСБ будет требовать отключить связь
- «Вызовет отторжение»: Учителя оценили «излишнюю» внеурочную деятельность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru