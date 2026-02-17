Формирование системы управления нефтесодержащими отходами обсудили в Минприроды

В мероприятии приняли участие члены Союза переработчиков отходов топливно-энергетического комплекса, а также представители нефтегазовой отрасли, которым замглавы РЭО Денис Буцаев предложил разработать систему регулирования переработки таких отходов.

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин поручил к 2030 году «обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых отходов».

«Наша общая цель - превратить отрасль переработки нефтесодержащих отходов в современный, технологичный, прозрачный и экологически эффективный сегмент циркулярной экономики России», — указал Буцаев.

По итогам обсуждений было принято решение сформировать рабочую группу, которая займётся вопросом выработки минимальных обязательных требований к переработчикам нефтесодержащих отходов.

Ранее правительство РФ определило регионы для ускоренного создания объектов обращения с ТКО, в список вошли 19 субъектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».