Россиянам разъяснили, могут ли квас и кефир дать ложный результат алкотестера

Он указал, что аналогичным образом прибор сработает и при употреблении кумыса или айрана. Однако результат, в любом случае, быстро сойдёт за несколько минут.

Попов подчеркнул, что это также касается лекарств на спирту.

«Взять тот же корвалол... Если тут же после приёма замерить — может что-то и будет. А через 10 минут уже не будет ничего», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный заявил «Радиоточке НСН», что необходимо как можно скорее принять список запрещённых к приему лекарств для водителей.