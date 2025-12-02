Россиянам разъяснили, могут ли квас и кефир дать ложный результат алкотестера

Если выпить большое количество кефира или кваса, то алкотестер покажет микроскопический результат. Как пишет RT, об этом заявил автоэксперт Дмитрий Попов.

Он указал, что аналогичным образом прибор сработает и при употреблении кумыса или айрана. Однако результат, в любом случае, быстро сойдёт за несколько минут.

Попов подчеркнул, что это также касается лекарств на спирту.

«Взять тот же корвалол... Если тут же после приёма замерить — может что-то и будет. А через 10 минут уже не будет ничего», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный заявил «Радиоточке НСН», что необходимо как можно скорее принять список запрещённых к приему лекарств для водителей.

ФОТО: РИА Новости/ Юрий Стрелец
