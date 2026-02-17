В Свердловской области умер ветеран ВОВ Виктор Башкиров

В Березовском городском округе Свердловской области скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин региона Виктор Башкиров. Ему было 99 лет. О смерти фронтовика сообщил глава муниципалитета Евгений Писцов в своем Telegram-канале.

Писцов выразил соболезнования семье ветерана и уточнил, что прощание состоится 19 февраля.

Башкиров был призван в армию осенью 1943 года. Он служил связистом в 53-м отдельном полку, а с мая 1944 года — в 39-м отдельном батальоне связи. В составе подразделений прошел I Белорусский, II и III Прибалтийские фронты. В 1945 году принимал участие в боевых действиях против Японии.

За службу он был награжден орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
