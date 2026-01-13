«Эта мера никак не повлияет на число ДТП, человек либо пьян, либо нет. Чем больше протоколов, тем больше ясности и прозрачности: отстранение от управления или подозрение. Поэтому я критически отношусь к этому упрощению, если так можно выразиться», - отметил он.

При этом Ольшанский добавил, что ужесточать само наказание за нарушение уже некуда.

«У нас сегодня очень серьезное наказание за езду в пьяном виде. Во-первых, у нас на несколько лет лишение права управления, если человека поймали. Во второй раз в течение года – уголовное дело. Куда еще ужесточить, мы хотим насытить тюрьмы административными правонарушителями? Ужесточать уже точно здесь никак нельзя», - добавил собеседник НСН.

И наркотики, и алкоголь негативно влияют на способность управлять транспортным средством, в этом вопросе нельзя ограничиваться уже введенной уголовной ответственностью, нужно бороться с коррупцией, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

