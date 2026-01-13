Автомобилисты раскритиковали упрощение «оформления» пьяных водителей
Леонид Ольшанский заявил НСН, что, чем больше протоколов, тем больше ясности и прозрачности для водителя, а за езду в пьяном виде грозит очень серьезное наказание.
Упрощение «оформления» пьяных водителей может привести к неточностям и ошибкам, а сама мера никак не снизит число ДТП на дорогах, заявил НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
Оформление Госавтоинспекцией водителей, остановленных в состоянии алкогольного опьянения, планируют упростить, сократив количество документов. Такой законопроект одобрил кабмин РФ. Сейчас сотрудники ГАИ заполняют до шести протоколов, но их число может уменьшиться до двух-трех. В новогодние каникулы в России произошло 162 ДТП, участниками которых стали водители в состоянии опьянения. В результате таких происшествий 12 человек погибли и 226 получили травмы, в числе которых 27 детей, пишут «Известия». Ольшанский эту идею не поддержал.
«Эта мера никак не повлияет на число ДТП, человек либо пьян, либо нет. Чем больше протоколов, тем больше ясности и прозрачности: отстранение от управления или подозрение. Поэтому я критически отношусь к этому упрощению, если так можно выразиться», - отметил он.
При этом Ольшанский добавил, что ужесточать само наказание за нарушение уже некуда.
«У нас сегодня очень серьезное наказание за езду в пьяном виде. Во-первых, у нас на несколько лет лишение права управления, если человека поймали. Во второй раз в течение года – уголовное дело. Куда еще ужесточить, мы хотим насытить тюрьмы административными правонарушителями? Ужесточать уже точно здесь никак нельзя», - добавил собеседник НСН.
И наркотики, и алкоголь негативно влияют на способность управлять транспортным средством, в этом вопросе нельзя ограничиваться уже введенной уголовной ответственностью, нужно бороться с коррупцией, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трансплантолог усомнился в появлении свиней-доноров в России к 2030 году
- СМИ: Для экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля запросили смертную казнь
- Два нефтяных танкера были атакованы беспилотниками в Черном море
- Туристам рассказали, как в Сочи борются с возможным сходом лавины
- Нейросети Grok не позволят принимать военные решения за Пентагон
- Бодрящий штраф: Кто ответит за продажу «серых» сим-карт в России
- Автомобилисты раскритиковали упрощение «оформления» пьяных водителей
- Объявлена стоимость первого дизельного автомобиля УАЗ
- Володин: Нынешние политические лидеры ЕС должны уйти в отставку
- В Госдуме заявили, что ставка по семейной ипотеке станет дифференцированной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru