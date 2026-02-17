Автомобилисты призвали не заменять медосвидетельствование проверкой по слюне
Только медосвидетельствование водителей может зафиксировать факт опьянения, заявил НСН Виктор Похмелкин.
Введение нового тестирования на выявление опьянения автомобилистов не приведет к злоупотреблением со стороны сотрудников Госавтоинспекции, если у водителей будет возможность апеллировать к медицинскому освидетельствованию. Об этом в беседе с НСН заявил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
В МВД РФ предложили изменить правила проведения предварительной проверки водителей на состояние опьянения, пишут «Известия». По данным издания, предполагается, что автоинспекторы смогут проводить предварительное тестирование водителей на состояние опьянения по слюне. Это позволит более оперативно выявлять людей, управляющих транспортом под воздействием наркотических или психотропных веществ. Похмелкин заметил, что подобный тест не должен быть полноценной заменой существующему медицинскому освидетельствованию.
«Веществами, вызывающими состояние опьянения, помимо алкоголя являются наркотические средства и определенные психотропные вещества. Попадая в организм, они меняет состояние, препятствует нормальному управлению транспортным средством. Насколько слюна способна что-то показать - лучше к химикам и медикам. Убежден в одном - такое свидетельство не должно быть окончательным. Если исследование проводит полицейский, у водителя должно быть право отказаться от его проведения и, в случае несогласия с результатами, требовать медицинского освидетельствования. Оно должно окончательно определять - находится ли водитель в состоянии опьянения. Надо зафиксировать именно состояние опьянения, а не наличие веществ в организме человека. Действующая сейчас процедура, при которой окончательный вердикт выносит медицинское освидетельствование, кажется нормальной. Никакие нововведения не должны ее отменять», - подчеркнул он.
По словам собеседника НСН, введение нового тестирования вряд ли приведет к злоупотреблениям со стороны Госавтоинспекции.
«Кто мешает сейчас с помощью алкотестеров проводить эти лишние проверки? Не думаю, что само по себе это к чему-то приведет. Тем более, прямо скажем - в условиях тотальной фото-видео фиксации количества проверок не так уж много. Сотрудников Госавтоинспекции явно не хватает, чтобы даже маломальские рейды организовать. Сейчас нет опасности тотальных злоупотреблений. Пусть полицейские используют современные способы и средства. Не вижу в этом ничего страшного, если у водителя всегда будет право апеллировать к медикам, которые должны проводить полноценное медицинское освидетельствование», - сказал Похмелкин.
С 1 сентября 2025 года в России действуют обновленные правила медосвидетельствования на опьянение. Интервал между двумя продувами алкотестером составляет не 15-20, а 15-25 минут. Также установлено время, в течение которого можно сдать мочу на анализ — 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. Медицинские организации теперь должны хранить биоматериалы три месяца. Обязательно нужно будет указывать принимаемые лекарственные препараты в направлении на исследование, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автомобилисты призвали не заменять медосвидетельствование проверкой по слюне
- СМИ: США и Иран заявили о прогрессе на переговорах в Женеве
- СМИ: Украинская делегация в Женеве раскололась на два лагеря из-за сроков мира
- Наркологи поддержали проверку слюны водителей на наркотики
- В Свердловской области умер ветеран ВОВ Виктор Башкиров
- Актера Шайа ЛаБафа задержали после драки у бара в Новом Орлеане
- В Госдуме объяснили, когда ФСБ будет требовать отключить связь
- «Вызовет отторжение»: Учителя оценили «излишнюю» внеурочную деятельность
- Госдеп США: Истечение ДСНВ может открыть новый этап стратегической стабильности
- Формирование системы управления нефтесодержащими отходами обсудили в Минприроды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru