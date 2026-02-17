В МВД РФ предложили изменить правила проведения предварительной проверки водителей на состояние опьянения, пишут «Известия». По данным издания, предполагается, что автоинспекторы смогут проводить предварительное тестирование водителей на состояние опьянения по слюне. Это позволит более оперативно выявлять людей, управляющих транспортом под воздействием наркотических или психотропных веществ. Похмелкин заметил, что подобный тест не должен быть полноценной заменой существующему медицинскому освидетельствованию.

«Веществами, вызывающими состояние опьянения, помимо алкоголя являются наркотические средства и определенные психотропные вещества. Попадая в организм, они меняет состояние, препятствует нормальному управлению транспортным средством. Насколько слюна способна что-то показать - лучше к химикам и медикам. Убежден в одном - такое свидетельство не должно быть окончательным. Если исследование проводит полицейский, у водителя должно быть право отказаться от его проведения и, в случае несогласия с результатами, требовать медицинского освидетельствования. Оно должно окончательно определять - находится ли водитель в состоянии опьянения. Надо зафиксировать именно состояние опьянения, а не наличие веществ в организме человека. Действующая сейчас процедура, при которой окончательный вердикт выносит медицинское освидетельствование, кажется нормальной. Никакие нововведения не должны ее отменять», - подчеркнул он.