СМИ: США и Иран заявили о прогрессе на переговорах в Женеве

США и Иран продвинулись на переговорах в Женеве, при этом Тегеран намерен в течение двух недель представить Вашингтону детальные предложения для сближения позиций. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, стороны согласовали общие принципы возможного соглашения по иранской ядерной программе. При этом окончательных договоренностей достигнуто не было, а обсуждение спорных пунктов продолжится в следующих раундах.

США или Израиль: С кем Иран пойдет на соглашение

Как отмечает Axios, участники встречи намерены обменяться проектами документов и продолжить работу над текстом соглашения. В Тегеране подчеркнули, что говорить о финальной сделке преждевременно.

Переговоры проходят при посредничестве Омана. Стороны назвали диалог конструктивным, однако признают, что для устранения разногласий потребуется дополнительное время, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ЖеневаПереговорыИранСША

Горячие новости

Все новости

партнеры