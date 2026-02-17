СМИ: США и Иран заявили о прогрессе на переговорах в Женеве

США и Иран продвинулись на переговорах в Женеве, при этом Тегеран намерен в течение двух недель представить Вашингтону детальные предложения для сближения позиций. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, стороны согласовали общие принципы возможного соглашения по иранской ядерной программе. При этом окончательных договоренностей достигнуто не было, а обсуждение спорных пунктов продолжится в следующих раундах.