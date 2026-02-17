СМИ: Украинская делегация в Женеве раскололась на два лагеря из-за сроков мира
Украинская делегация на переговорах по урегулированию в Женеве, которые проходят 17-18 февраля, разделилась на два лагеря из-за споров о сроках возможного мирного соглашения. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники.
По данным издания, часть переговорщиков считает, что интересам Киева отвечает быстрое заключение сделки при посредничестве США. Представители этой группы опасаются, что благоприятный момент может быть упущен. Неформальным лидером этого крыла The Economist называет руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова.
Другое крыло, как утверждает журнал, ориентируется на бывшего главу офиса президента Андрея Ермака. Его сторонники менее склонны поддерживать ускоренное подписание соглашения при активной роли Вашингтона. При этом президент Украины Владимир Зеленский, по оценке издания, старается удерживать баланс между этими позициями, сохраняя собственный взгляд на стратегию переговоров.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что появление раскола внутри украинской делегации перед началом переговоров по Украине в Женеве приведет лишь к срыву мирного процесса.
Переговоры с участием России, Украины и США стартовали 17 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча проходит в закрытом формате без доступа прессы. По его словам, по итогам первого дня не стоит ожидать заявлений, поскольку работа продолжится 18 февраля, передает «Радиоточка НСН».
