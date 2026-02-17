По ее словам, дети будут увлечены проектной деятельностью, если учитель относится к этой теме искренне.



«Дети с первого класса охвачены разными проектами. Многое зависит от того, насколько сам учитель вовлечен. Если он относится к этому искренне, то дети увлекаются, им становится это интересно. Сегодня эти школьные проекты продолжают сыпаться как из рога изобилия», — добавила Мирясова.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков заявил НСН, что правила дорожного движения должны в обязательном порядке изучаться в школах в рамках ОБЖ.

