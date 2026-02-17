«Вызовет отторжение»: Учителя оценили «излишнюю» внеурочную деятельность
«Добровольно-принудительная» форма внеурочных занятий может вызвать обратный эффект у школьников, этого нельзя допустить, сказала НСН Ольга Мирясова.
Большая часть внеурочной деятельности становится для учеников добровольно-принудительной, что может вызвать у детей отторжение, сказала НСН оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.
В Минпросвещения сообщили, что программа для школьников «Обучение служением. Первые» будет проходить в рамках внеурочной деятельности по решению образовательного учреждения и не будет обязательным уроком. Мирясова отметила, что в школах, заточенных на образовательный результат, постараются отстраниться от нового проекта.
«Сейчас проблема заключается в том, что предлагается очень много внеурочной деятельности. Часто она добровольно-принудительная, поскольку школам надо отчитываться по воспитательной деятельности. Уже сейчас это часто превращается в бюрократию, потому что невозможно столько мероприятий включить во внеурочную деятельность. Детям когда-то надо пойти домой, делать уроки и посещать другие секции. Не знаю, куда они вставят еще один проект. Мне кажется, в тех школах, где подобные уроки практикуются, будут еще большее количество их вводить. В тех же школах, которые больше на образовательный результат заточены, будут стараться отстраниться. Насколько этично вообще так привлекать детей к этим занятиям? Такие методы вызовут, скорее, отторжение. Волонтерство должно быть сугубо добровольным, иначе будет прямо противоположный эффект», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, дети будут увлечены проектной деятельностью, если учитель относится к этой теме искренне.
«Дети с первого класса охвачены разными проектами. Многое зависит от того, насколько сам учитель вовлечен. Если он относится к этому искренне, то дети увлекаются, им становится это интересно. Сегодня эти школьные проекты продолжают сыпаться как из рога изобилия», — добавила Мирясова.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков заявил НСН, что правила дорожного движения должны в обязательном порядке изучаться в школах в рамках ОБЖ.
