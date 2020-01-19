Снимали стресс. Нарколог объяснил поведение пьяных чиновников в аэропорту Внуково
Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с НСН рассказал, как в России относятся к публичным личностям подшофе.
Полицейские задержали в столичном аэропорту Внуково замруководителя одного из региональных управлений Ростехнадзор, находящегося в измененном состоянии, и доставили его в отдел. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает издание Baza в Telegram-канале. Указывается, что инцидент произошел в конце декабря 2019 года, тогда в аэропорту Внуково полиция задержала двоих руководителей Печорского управления Ростехнадзора – Сергея Галынина и его заместителя Александра Подколзина, которые находились в невменяемом виде.
Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с НСН подтвердил, что зачастую люди, связанные с ответственными должностями, употребляют алкоголь, чтобы снять напряжение.
«Я бы не стал говорить только о чиновниках. То же относится и к звездам шоу-бизнеса, артистам театров, к диспетчерам в аэропортах – множество таких профессий. Работа чиновника, как правило, достаточно стрессовая, поэтому часто бывает, что они прибегают к алкоголю, чтобы снять напряжение. Алкоголь обладает таким действием», - отметил собеседник НСН.
В России достаточно терпимо относятся к тому, что алкоголь используется как «лекарство» от стресса, обратил внимание Руслан Исаев.
«В нашей стране, конечно, к алкоголю относятся терпимее, чем в мусульманских странах, например. А если говорить о чиновниках, в том числе и пьяных, то в России есть пословица: ты начальник – я дурак. И то, что произошло во Внуково, только подтверждает ее правоту», - заявил Руслан Исаев.
Доза алкоголя, которая оправдана при снятии стресса, зависит от нескольких факторов и для каждого человека индивидуальна. Нарколог предупредил, что длительное употребление спиртного может привести к запою и алкоголизму.
«Все индивидуально. Зависит от крепости алкоголя – вино или водка. От массы человека – чем больше вес, тем, как правило, человек может больше выпить и при этом контролировать происходящее. От скорости обменных процессов и силы стресса – человек может выпить однократно от одной рюмки до трети, половины бутылки, чтобы выйти из шоковой ситуации.
Опасность в том, что употребление алкоголя под действием стрессового фактора может войти в привычку и затянуться. Может формироваться алкоголизм. Как правило, на это уходят не дни, а месяцы и годы. Конечно, употребление алкоголя приводит к тому, что способности человека на его профессиональном поприще снижаются, и это ведет к его деградации и даже к увольнению», - предостерег эксперт.
Ранее главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил НСН, что безопасных доз алкоголя для здоровья человека вообще не существует и напомнил, что, например, у некоторых народов Сибири вообще нет ферментов, расщипляющих алкоголь, поэтому для них он представляет смертельную опасность.
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