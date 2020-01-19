Снимали стресс. Нарколог объяснил поведение пьяных чиновников в аэропорту Внуково

Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с НСН подтвердил, что зачастую люди, связанные с ответственными должностями, употребляют алкоголь, чтобы снять напряжение.

«Я бы не стал говорить только о чиновниках. То же относится и к звездам шоу-бизнеса, артистам театров, к диспетчерам в аэропортах – множество таких профессий. Работа чиновника, как правило, достаточно стрессовая, поэтому часто бывает, что они прибегают к алкоголю, чтобы снять напряжение. Алкоголь обладает таким действием», - отметил собеседник НСН.

В России достаточно терпимо относятся к тому, что алкоголь используется как «лекарство» от стресса, обратил внимание Руслан Исаев.

«В нашей стране, конечно, к алкоголю относятся терпимее, чем в мусульманских странах, например. А если говорить о чиновниках, в том числе и пьяных, то в России есть пословица: ты начальник – я дурак. И то, что произошло во Внуково, только подтверждает ее правоту», - заявил Руслан Исаев.