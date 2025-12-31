Герасимов напомнил о задаче ВС РФ на 2026 год

Он уточнил, российский лидер обязал в наступающем году продолжить расширять полосу безопасности для того, чтобы обеспечить мирную жизнь в Белгородской и Курской областях.

Ранее Валерий Герасимов объявил о рекордно высоких темпах наступления ВС РФ в декабре 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».