Герасимов напомнил о задаче ВС РФ на 2026 год
31 декабря 202517:30
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе брифинга напомнил российским войскам задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным на 2026 год.
Он уточнил, российский лидер обязал в наступающем году продолжить расширять полосу безопасности для того, чтобы обеспечить мирную жизнь в Белгородской и Курской областях.
Ранее Валерий Герасимов объявил о рекордно высоких темпах наступления ВС РФ в декабре 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
