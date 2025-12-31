Эдгард Запашный поблагодарил уходящий год и загадал победу на следующий
31 декабря 202518:50
Михаил Синтин
Побывавший в зоне проведения СВО народный артист РФ Эдгард Запашный пожелал всем мирного неба над головой.
Гендиректор Большого Московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный заявил НСН, что ему есть за что поблагодарить уходящий год, особенно в личном плане.
«В 2025 году, слава Богу, все получилось, все планы были реализованы, даже где-то с небольшим плюсом. Я провел Международный цирковой фестиваль «Идол» и веду свою передачу на радио и на телевидении. Радуюсь достижениям моих коллег. Не однажды бывал в зоне проведения специальной военной операции. Рад тому, что дома все хорошо. Надо сказать спасибо этому году, и я ему обязательно скажу 31 декабря», - пообещал артист.
Запашный отметил, что пожелал бы всем на 2026 год, чтобы боевые действия на Украине завершились победой российского солдата.
«Пожелал бы, чтобы СВО закончилась победой российского солдата, капитуляцией украинского режима, чтобы наши парни целыми и невредимыми вернулись домой, отметили День Победы. Этого я очень сильно желаю. Планы мы наметили, я уверен, что они будут реализованы. Надеюсь, что не произойдет никакого внутриполитического неадекватного скачка и стабильность в нашей стране останется. Я искренне хочу поздравить всю нашу большую страну с Новым годом! Пожелать всем крепкого здоровья, счастья, любви, мирного неба над головой, чтобы все задуманные мечты сбылись. Всех с Новым годом!» - заявил гендиректор Большого Московского цирка.
