«Познакомятся с копытом!»: Депутат Миронов обратился к врагам России перед Годом лошади
Сергей Миронов заявил НСН, что в 2025 благодаря России состоялись российско-американские переговоры, а всем врагам страны в 2026 году пожелал «познакомиться с копытом».
Депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с НСН раскрыл, что главным событием в 2025 году считает успехи российской армии на фронте, поздравил читателей НСН с Новым годом и представил традиционное новогоднее стихотворение своего авторства.
«Для всей страны главным событием года считаю успехи нашей армии на фронтах специальной военной операции. И прежде всего - освобождение части Курской области. Знаменательно, что мы сделали это в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря нашим успехам на поле боя в этом году состоялась российско-американская встреча на высшем уровне и последующие переговоры по ситуации на Украине. Если бы не победы русского оружия – ни президент США Трамп, ни кто-либо другой с нами не стал бы разговаривать», - отметил он.
Также Миронов напомнил, что накануне Нового года у него есть давняя традиция сочинять четверостишие, где первые две строчки посвящены уходящему году по восточному календарю (2025-й - Год зелёной змеи), а две завершающие – наступающему (Год лошади). В этот раз у него получилось такое послание:
«Кто напакостил немало
В год змеи отведал жало,
Кто остался недобитым,
Пусть знакомится с копытом», - поделился Миронов.
Также депутат тепло поздравил читателей НСН с Новым Годом.
«Сердечно поздравляю Вас с наступающим 2026 годом! Желаю всем крепкого здоровья и хорошего настроения. Пусть в вашем доме круглый год будет уют, любовь и достаток, а в Новом году исполнятся ваши мечты и надежды. Добра и радости вам и всем вашим родным!», - пожелал он.
Ранее народный артист России, саксофонист Игорь Бутман признался НСН, что выступал в компании 18 Дедов Морозов, а гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов обратил внимание, что Новый год - единственный "ни к чему не обязывающий праздник".
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru