Депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с НСН раскрыл, что главным событием в 2025 году считает успехи российской армии на фронте, поздравил читателей НСН с Новым годом и представил традиционное новогоднее стихотворение своего авторства.

«Для всей страны главным событием года считаю успехи нашей армии на фронтах специальной военной операции. И прежде всего - освобождение части Курской области. Знаменательно, что мы сделали это в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря нашим успехам на поле боя в этом году состоялась российско-американская встреча на высшем уровне и последующие переговоры по ситуации на Украине. Если бы не победы русского оружия – ни президент США Трамп, ни кто-либо другой с нами не стал бы разговаривать», - отметил он.

Также Миронов напомнил, что накануне Нового года у него есть давняя традиция сочинять четверостишие, где первые две строчки посвящены уходящему году по восточному календарю (2025-й - Год зелёной змеи), а две завершающие – наступающему (Год лошади). В этот раз у него получилось такое послание:

«Кто напакостил немало

В год змеи отведал жало,

Кто остался недобитым,

Пусть знакомится с копытом», - поделился Миронов.

Также депутат тепло поздравил читателей НСН с Новым Годом.

«Сердечно поздравляю Вас с наступающим 2026 годом! Желаю всем крепкого здоровья и хорошего настроения. Пусть в вашем доме круглый год будет уют, любовь и достаток, а в Новом году исполнятся ваши мечты и надежды. Добра и радости вам и всем вашим родным!», - пожелал он.

