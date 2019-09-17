Нарколог: Новые ограничения по алкоголю спасут россиян от спонтанной выпивки

Правительство России поддержало законопроект об изменении условий продажи алкоголя. В частности, планируется запретить торговлю в барах и кафе, которые находятся в жилых домах и имеют площадь обслуживания менее 20 квадратных метров, пишет «Коммерсантъ».

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал, как нововведение отразится на гражданах.

«Практика аналогичных запретов показала, что они уменьшают спонтанность решений по употреблению алкоголя. Например, когда человек идет мимо и, имея склонность к злоупотреблению алкоголя или просто к его распитию, принимает решение зайти и выпить. Поэтому в этой части, конечно, будет некое улучшение. Не говоря уже о тех людях, которые не употребляют алкоголь, которым выпивающие люди как-то мешают, раздражает запах алкоголя, они будут рады такому запрету», - считает Ковтун.