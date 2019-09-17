Нарколог: Новые ограничения по алкоголю спасут россиян от спонтанной выпивки
Психиатр-нарколог в эфире НСН рассказал, кто будет рад изменениям в продаже алкогольных напитков.
Правительство России поддержало законопроект об изменении условий продажи алкоголя. В частности, планируется запретить торговлю в барах и кафе, которые находятся в жилых домах и имеют площадь обслуживания менее 20 квадратных метров, пишет «Коммерсантъ».
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал, как нововведение отразится на гражданах.
«Практика аналогичных запретов показала, что они уменьшают спонтанность решений по употреблению алкоголя. Например, когда человек идет мимо и, имея склонность к злоупотреблению алкоголя или просто к его распитию, принимает решение зайти и выпить. Поэтому в этой части, конечно, будет некое улучшение. Не говоря уже о тех людях, которые не употребляют алкоголь, которым выпивающие люди как-то мешают, раздражает запах алкоголя, они будут рады такому запрету», - считает Ковтун.
В отзыве правительства за подписью вице-премьера Константина Чуйченко отмечается, что ограничения по площади могут отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных предпринимателей, понизить конкуренцию.
«Сложно оценить инициативу с точки зрения правильности и неправильности. По крайней мере, это движение вперед и оно последовательное в части борьбы с пьянством в России», - заключил собеседник.
Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов от партии «Единая Россия». В пояснительной записке к документу отмечается, что предложение изменений вызвано недовольствами населения страны тем фактом, что в жилых домах находятся бары и кафе. Принятие законопроекта позволит обеспечить общественный порядок и права граждан на тишину и отдых в местах проживания.
18 сентября документ рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Новые нормы могут быть приняты уже в текущую осеннюю сессию.
Ранее психиатр-нарколог в эфире НСН прокомментировал данные Росстата о тратах россиян на спиртное и табак. По информации ведомства траты граждан России в 2018 году на эти цели составили примерно 3% своих расходов. Лидерами по этой статье расходов среди регионов оказались Ямало-Ненецкий АО (5,7%) и Еврейская автономная область (6%).
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