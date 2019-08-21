Нарколог рассказал, почему в России стали меньше пить алкоголь

На алкоголь и табак россияне в 2018 году тратили примерно 3% своих расходов. Такую информацию привел Росстат. Лидерами по этой статье расходов среди российских регионов оказались Ямало-Ненецкий АО (5,7%) и Еврейская автономная область (6%). Меньше всего на выпивку и курение в нашей стране тратят жители Чечни (0,1%), Ингушетии (0,3%), Карачаево-Черкесии (1,2%), Дагестана и Тамбовской области (по 1,4%).

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал о динамике потребления алкоголя в стране.