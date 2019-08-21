Нарколог рассказал, почему в России стали меньше пить алкоголь
Психиатр-нарколог в эфире НСН прокомментировал данные Росстата о тратах россиян на спиртное и табак.
На алкоголь и табак россияне в 2018 году тратили примерно 3% своих расходов. Такую информацию привел Росстат. Лидерами по этой статье расходов среди российских регионов оказались Ямало-Ненецкий АО (5,7%) и Еврейская автономная область (6%). Меньше всего на выпивку и курение в нашей стране тратят жители Чечни (0,1%), Ингушетии (0,3%), Карачаево-Черкесии (1,2%), Дагестана и Тамбовской области (по 1,4%).
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал о динамике потребления алкоголя в стране.
«Сказать, много это или мало, можно лишь в сравнении с аналогичными показателями в других странах. Но в России за последние 10 лет ситуация изменилась в лучшую сторону. Изменилось количество алкогольных психозов, тяжелых абстинентных расстройств, отравлений алкоголем. Во многом это произошло благодаря влиянию государства, регулированию алкогольной продукции, уменьшению спроса на нее из-за запрета продажи в ночное время. Соответственно, уменьшились и объемы потребления алкоголя», - сказал он.
Ранее Александр Ковтун в эфире НСН раскритиковал предложение Минздрава запретить продажу алкоголя до 21 года.
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