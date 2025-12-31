Собеседник НСН добавил, что желает каждому в новом году душевного равновесия.

«Душевное равновесие – это покой внутри себя без дерготни, без нервов. В конечном итоге это то, к чему мы все стремимся, даже если не очень это осознаем. Важно, чтобы близкие были рядом, чтобы в доме было уютно. Не так давно я понял, что самое настоящее счастье – когда вы у себя дома каждый вечер ложитесь в собственную, не казенную кроватку. Вам тепло и уютно. Это и есть настоящее счастье. Цените, если у вас это есть», - сказал он.

Ранее сообщалось, что мультфильм режиссера «Три сестры» (The Three Sisters) попал в шорт-лист кинопремии «Оскара» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». В титрах фильма сам Бронзит не представлен: лента подана от Кипра, режиссером заявлен аниматор Тимур Когнов. Как рассказывал Бронзит «Радиоточке НСН», это не реальный человек, а псевдоним. Задачей было стать «ноунеймом» и пробиться на фестивали исключительно за счет качества фильма, и эксперимент удался на 100%.

