Режиссер Бронзит пожелал россиянам душевного равновесия и больше мультфильмов в Новом году
В Новом году россиян ждет еще больше мультфильмов, поэтому и взрослым, и детям будет, что посмотреть, заверил НСН Константин Бронзит.
Режиссер и мультипликатор Константин Бронзит в эфире НСН заявил, что благодаря господдержке в 2026 году в России может появиться еще больше мультфильмов.
«Поздравляю вас с наступающим Новым годом! В следующий Новый год с точки зрения кино мы переходим с прекрасными результатами. Нам есть, что смотреть. Кино по-прежнему создается много, что здорово. Также по-прежнему делается много мультипликации. Подозреваю и надеюсь, что в следующем году ее будет еще больше, потому что государство будет поддерживать мультипликацию все больше. Насколько я знаю, обсуждается стопроцентная поддержка авторской мультипликации. Это потрясающе. Нам всем, взрослым и детям, будет, что посмотреть», - отметил он.
Собеседник НСН добавил, что желает каждому в новом году душевного равновесия.
«Душевное равновесие – это покой внутри себя без дерготни, без нервов. В конечном итоге это то, к чему мы все стремимся, даже если не очень это осознаем. Важно, чтобы близкие были рядом, чтобы в доме было уютно. Не так давно я понял, что самое настоящее счастье – когда вы у себя дома каждый вечер ложитесь в собственную, не казенную кроватку. Вам тепло и уютно. Это и есть настоящее счастье. Цените, если у вас это есть», - сказал он.
Ранее сообщалось, что мультфильм режиссера «Три сестры» (The Three Sisters) попал в шорт-лист кинопремии «Оскара» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». В титрах фильма сам Бронзит не представлен: лента подана от Кипра, режиссером заявлен аниматор Тимур Когнов. Как рассказывал Бронзит «Радиоточке НСН», это не реальный человек, а псевдоним. Задачей было стать «ноунеймом» и пробиться на фестивали исключительно за счет качества фильма, и эксперимент удался на 100%.
